Oyunculara Yalan Tanıklık Suçlaması: Gezi Davası

HTS KAYITLARI BELİRLİYOR

Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir’in haberine göre, savcılık HTS kayıtlarında Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’nun Gezi Parkı eylemleri期间 Mehmet Ali Alabora ile sık sık iletişim kurduğunu tespit ediyor. Tanık ifadelerinde bu irtibatı gizlediği ileri sürülen bu iki oyuncunun, eylemlere katıldıkları görüntülerle kanıtlanmış durumda.

YALAN TANIKLIK SUÇLAMASI

Savcılık, Ergenç ve Kocaoğlu’nun başvurdukları beyanların gerçeği yansıtmadığı ve “yalan tanıklık” yaptıkları sonucuna vararak, her iki oyuncuya 2 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle kamu davası açıyor. Soruşturmanın, Gezi Parkı eylemlerinin organizatörlerinden biri olarak tutuklanan menajer Ayşe Barım ile olan bağlantısı üzerine başlatıldığı belirtiliyor. İki oyuncunun, Barım’ı kayırmak amacıyla gerçek dışı ifadeler sunduğu iddia ediliyor.

GEZİ PARKI SÜREÇLERİ

Gezi Parkı eylemlerinde sanatçıları protestolara yönlendirdiği ve eylemlerin yaygınlaşmasına katkı sağladığı gerekçesiyle Ayşe Barım, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Tanık olarak ifade veren Ergenç ve Kocaoğlu’nun, Alabora ile olan bağlarını ve eylemlere katılımlarını yalanlaması, savcılığı harekete geçiren bir unsurdu. HTS kayıtları ve eylem görüntüleri, oyuncuların beyanlarını çürüten somut deliller olarak dosyaya eklendi.

KAMUOYU YANSIMALARI

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında açılan dava, Gezi Parkı soruşturmalarının yeni bir boyut kazanmasını sağladı. İki oyuncunun yargılama süreci, sanat camiasında ve kamuoyunda geniş bir yankı uyandırıyor. Davanın ilerleyen aşamalarında mahkemenin alacağı karar, yalan tanıklık suçlamasının sonucunu belirleyecek.