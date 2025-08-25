“Öz Kızına Taciz Edip Kuran’a Hakaret”

SOSYAL MEDYADA YER ALAN SKANDAL GÖRÜNTÜLER

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, Kuran-ı Kerim’e hakaret eden ve öz kızına cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden bir şahsın yer aldığı ortaya çıktı. Bu durum üzerine hızla harekete geçildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şahsın yakalandığına dair bilgiyi sosyal medya hesabından duyurdu. Toplumun güvenliğini tehdit eden bireyleri adalete teslim etme kararlılığını yineleyen Yerlikaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “KUTSAL KİTABA AĞIR HAKARETLER VE KENDİ ÖZ KIZINA TACİZ”.

Sosyal medyadaki görüntülerin ardından Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından konuyla ilgili bir inceleme başlatıldı. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda şahsın isminin Y.T.N. olduğu belirlendi ve Ankara’da yakalandı. Toplum huzurunu tehdit edenleri adalete teslim etmeye devam edileceği vurgulandı.