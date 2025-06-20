“Özdağ’dan Yavaş’a Teşekkür Ziyareti”

Yavaş ve Özdağ’dan Ortak Basın Açıklaması

Yavaş ve Özdağ, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde yarım saat süren bir buluşmanın ardından ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Mansur Yavaş, Özdağ’a tahliye olması dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti. Özdağ, tutuklu kaldığı süre zarfında hem kendisinin hem de ailesinin yanında olan Yavaş’a teşekkür etti.

Hukuki Hatalar Üzerine Değerlendirmeler

Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın tutuklanmasına dair bir soruya yanıt veren Yavaş, “Bir avukatın Adalet Bakanlığından izin alınmadan işleme tabi tutulması hukuki bir hata” ifadesini kullandı. Yavaş, avukatların her durumda müvekkillerini savunma zorunluluğu taşıdığını belirterek, “Avukatının tutuklanması, şu anda yürütülen yargılamada büyük eksiklik ve usulsüzlük ortaya çıkarmıştır. Derhal vazgeçilmelidir.” dedi.

Olağanüstü Hukuk Dönemi

Özdağ, daha önce avukatlara yönelik bir tutuklama hikayesini hatırlamadığını dile getirerek, Türkiye’nin hukuki anlamda olağanüstü bir süreçten geçtiğini ifade etti. Bu durum, ülkenin mevcut hukuki yapısına dair endişeleri artırıyor.