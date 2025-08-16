Özel, AK Parti Gençlik Kolları’na Seslendi

CHP’DEN KIRŞEHİR’DE MİTİNG

Cumhuriyet Halk Partisi, ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinglerinin 46’ncı etabını Kırşehir’de gerçekleştirdi. Mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirerek AK Parti Gençlik Kolları’na hitap etti. Özel, “Reisiniz maçı kaybetti, topu kesmek istiyor. Topunuzu kesmesine müsaade etmeyin. Verin, biz maça çıkacağız deyin” şeklinde ifadeler kullandı. Kırşehir mitingi, CHP’nin ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ serisinin bu akşamki durağı oldu.

AK PARTİ GENÇLİĞİNE ÇAĞRI

Mitingde yaptığı konuşmada, “Buradan, buradan Kırşehir’den, Kırşehir’deki AK Partililere, Kırşehir’in AK Gençliğine, Türkiye’deki AK Parti’nin Gençlik Kollarına sesleniyorum.” diyen Özgür Özel, devamında sözlerine şu şekilde devam etti: “Son maçı, son maçı yıllar sonra büyük bir farkla biz kazandık. Her seferinde siz kazandığınızda bunun keyfine çatarken, bu sefer biz kazandık. Reisiniz, genel başkanınız topu almış, koltuğunun altına koymuş, eve doğru gidiyor. Soruyorsun, ben kaybettim topu keseceğim diyor. Daha maç yok diyor, sahayı kapattım diyor. ‘Yaşlandınız, yoruldunuz ama topu kesmeyin’ Bu, hem kendisinin yaptığı bir ayıptır ama bu AK Parti’nin gençlik kollarına da AK Parti’deki siyasetçilere karşı bir güvensizliktir.”

MİTİNGLERİN ANLAMINA VURGU

Özel, “Şunu deyin, reis deyin, genel başkanım deyin, olabilir, kaybettiniz, yaşlandınız, yoruldunuz ama topu kesmeyin. Verin, biz maça çıkacağız deyin.” sözleriyle AK Parti’nin gençlerine seslendi. Ayrıca, “Belki bu seçimi kaybedersiniz, belki birkaç seçim daha kaybedersiniz ama tarihe kazanan olarak geçeceksiniz. Kaybedince topu alıp kaçan, topu kesenler olarak geçmeyeceksiniz. Bu utancı Türkiye’ye yaşatmayın. Var mısınız? Çıkın karşımıza.” dedi.

Özgür Özel, “Türkiye için eylem yapmaya geliyoruz.” diyerek, iktidarı eleştirerek “Her çarşamba İstanbul’da her hafta Anadolu’nun bir şehrinde adaletsizliğe karşı, haksızlığa karşı, seçtiklerimize sahip çıkmak için meydanları dolduruyoruz” dedi. Mitingin amacının Türkiye için eylem yapmak olduğunu vurguladı ve “Bu meydanların dolacağına inanmayanlar, artık görüyor ki biz buraya miting yapmaya değil, Türkiye için eylem yapmaya geliyoruz.” şeklinde devam etti.