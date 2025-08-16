Özel, AK Parti Gençlik Kollarına Seslendi

CHP’DEN KIRŞEHİR’DE MİTİNG

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinglerinin 46’ncısını Kırşehir’de gerçekleştirdi. Mitingde sahne alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirdi ve AK Parti Gençlik Kolları’na seslendi. Özel, “Reisiniz maçı kaybetti, topu kesmek istiyor. Topunuzu kesmesine müsaade etmeyin. Verin, biz maça çıkacağız deyin” ifadesini kullandı. Kırşehir’de düzenlenen bu miting, CHP’nin hedeflerine dikkat çektiği bir platform oldu.

AK PARTİ GENÇLİĞİNE MESAJ

Özel, mitingde yaptığı konuşmada, “Buradan, buradan Kırşehir’den, Kırşehir’deki AK Partililere, Kırşehir’in AK Gençliğine, Türkiye’deki AK Parti’nin Gençlik Kollarına sesleniyorum” diyerek AK Parti gençliğine direkt hitap etti. Özel, kazanılan son maçın ardından AK Parti’nin genel başkanının “topu almış, koltuğunun altına koymuş, eve doğru gidiyor” dediğini ifade ederek, “Soruyorsun, ben kaybettim topu keseceğim diyor” şeklinde eleştirilerde bulundu. Ayrıca, AK Parti gençliğine çağrıda bulunarak “Yaşlandınız, yoruldunuz ama topu kesmeyin” mesajını verdi.

DEMOKRASİ İÇİN EYLEM

Türkiye’nin adaletine sahip çıkmak ve cumhuriyeti korumak için her Çarşamba İstanbul’da ve her hafta Anadolu’da eylemler düzenleyeceklerini vurgulayan Özel, mitinglerin sadece kalabalık oluşturmak için değil, “Türkiye için eylem yapmaya” yönelik olduğunu belirtti. Meydanların dolacağına inanmayanların artık CHP’nin ne kadar ciddi bir yapı olduğunu gördüğünü ifade etti. Özel, ayrıca meydanları doldurarak demokrasiye sahip çıkacaklarını ve millete güvendiğini söyledi.