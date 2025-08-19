Özel, Aydın’da Seçim Yenileme Çağrısı Yaptı

CHP’DEN MİTİNG DÜZENLENDİ

Aydın’da “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” isimli miting, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısıyla düzenlendi. Miting öncesinde, CHP Aydın İl Başkanlığı ve Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ziyaret edildi. Atatürk Kent Meydanı’nda gerçekleşen etkinliğe, CHP milletvekilleri, il ve ilçe başkanları, belediye başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

AYDIN’IN MİLLİ MÜCADELESİ

Mitingde konuşan Özel, “Aydın milli mücadelenin simge şehridir. Aydın, seninle kucaklaşmaya geldik. Aydın yıllardır CHP’nin gösterdiği adayı seçer, iradesini CHP’den yana koyar. Ancak geçtiğimiz hafta Aydın’ı alamayanlar, Aydın’ın iradesini, milli iradeyi gasp etmeye, çalmaya kalktılar” ifadelerini kullandı.

KAMU GÜCÜ VE AHLAKİ ÜSTÜNLÜK

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Seçime günler kala kamu gücü elinde, bütün bakanlıklar emrinde, bu meydana toplayıp bu meydanda bu kalabalığı bulamayanlar görsün ahlaki üstünlük, psikolojik üstünlük bizdedir, Aydın’ın iradesi bu meydandadır. Bu meydan milletin meydanıdır. ‘AK Parti’nin kalesi’ denilen yerlerde inanılmaz kalabalıklar topluyoruz. Kutuplaşma, kale siyaseti bitmiştir. Hiçbir yer kimsenin kalesi değildir. Varsa bizim kalemiz millete feda olsun. Bu meydana bakın Aydın milletin, milli iradenin kalesidir. Bu meydandan istifa talebi yükseliyor. Bu alelade bir istifa talebi değildir. Duymayan kulaklar duysun, millet emanetini geri çağırıyor.”

CHP’DEN AK PARTİ’YE GEÇEN BAŞKANA TEPKİ

Özel, CHP’den AK Parti’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na da tepki göstererek, “Artık Aydın’ın gündeminde sen yoksun. Sen korktuğun için kaçtın ama bundan sonra hayatın boyunca kaçtığın için korkmaya devam edeceksin. Biz de senin peşinde olacağız. Bu süreçte Aydın’da belediye meclis çoğunluğu CHP’dedir. Seçim sonuçları ortadadır. Aydın’ın iktidarı CHP’dir. Bir tane adı ‘sözde efe, topuklamış, topuğu kırılmış efe’ camın arkasından buraya bakarken, yüz binlerce efe Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bakıyor. Aydın’da yüzbinler oyunu, emanetini geri istiyor. Aydın seçimlerini yenileyelim” açıklamalarında bulundu.

SANDIĞIN ÖNEMİ VE CHP’NİN SÖZLERİ

Özel, “Seçimlerde alamadıkları belediyeyi rüşvetle, şantajla, yankesicilikle almaya çalışanlar Aydın’a verdikleri hiçbir sözü tutmuyorlar. CHP iktidarında sözlerin tamamını tutmak boynumuzun borcudur. Genel başkanınız çetindir, sözümüz sözdür. Sandığı getir kimin belediye başkanı olacağına Aydın karar versin” diye konuştu.