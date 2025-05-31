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Özel’den tepki: Kar bırakmayacağım

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DÜZCE’DE YAPILAN MİTİNGDE SERT ELEŞTİRİLER

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Düzce’de gerçekleştirdiği mitingde, son dönemde CHP’li belediyelere yönelik yapılan operasyonları ve gözaltı süreçlerini sert bir dille eleştirdi. Özel, “Düzce ne AKP’nin ne başkasının kalesidir, sadece milletin kalesidir” ifadeleriyle kendisini miting yapmaması için uyaranlara yanıt verdi. “Düzcelilerin vicdanını unutmuşlar” sözlerini dile getirdi.

Konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki sürece dikkat çeken Özel, bu adımları bir “yargı darbesi” olarak nitelendirdi. “Bu kez tankla değil, savcı cübbesiyle geldiler” diyen Özel, İmamoğlu hakkında henüz bir iddianame bile hazırlanmadığı halde gözaltı sürecinin işletildiğini vurguladı. Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçmişte benzer suçlamalarla yargılandığını anımsatarak, bugünkü uygulamaların siyasi motivasyon taşıdığını öne sürdü.

Özgür Özel, 19 Mart sabahı gerçekleştiren operasyonun ekonomik etkilerine de değindi. Operasyonun maliyetinin 60 milyar doları geçtiğini ifade eden Özel, bu miktarla emekli maaşlarının artırılabileceğini, çiftçilerin borçlarının silinebileceğini ve işsizlere çözüm bulunabileceğini belirtti. “Bu para, Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı olmasın diye harcandı” diyen Özel, Hazine’den yapılan bu harcamaların hesabının ileride mutlaka sorulacağını ifade etti.

Özel, CHP’li belediyelere yönelik soruşturmalarda taraflı davranıldığını belirterek, özellikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na eleştirilerde bulundu. Ekrem İmamoğlu dönemine yoğunlaşıp, önceki dönemlere göz yumulduğuna dikkat çeken Özel, bunun “bir adalet arayışı değil, siyasi bir kumpas” olduğunu savundu.

Özel, konuşmasını “Bu tehditleri yapanlara sesleniyorum: Ben iki emekli öğretmenin oğluyum. O koltukta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti var. Bu mücadeleden geri durmayacağım. Biz Kuva-i Milliye’yiz, senden mi korkacağız?” sözleriyle tamamladı.

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