Özel: Dijital Darbe Evresindeyiz

İMAMOĞLU’NA ZİYARET VE AÇIKLAMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması çerçevesinde tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri’de CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından ziyaret edildi. Özel, ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada bazı önemli bilgilere yer verdi.

ÜMİT ÖZDAĞ’IN SAĞLIK DURUMU

Özgür Özel, “Kendilerini ziyaret ettim. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın rahatsızlandığını, doktor kontrolüne gittiğini ve ardından hastaneye sevk edildiğini öğrendik. Kendisini arkadaşlarım da takip ediyor. Sağlığını olumsuz etkileyen bu durumun bir an önce kalkmasını umut ediyoruz” ifadelerini kullandı. Özellikle 19 Mart’tan bu yana cezaevinde bulunan arkadaşları için benzer durumların hukuk açısından üzücü olduğunu belirtti.

TUTUKLULUK HAK İHLALİ

Özel, hukuk fakültelerinde tutuklamanın ilk aşamada hak ihlali olarak değerlendirildiğini ifade ederek, “Bugün tutukluluk bir cezaya dönüştürülmüş durumda. Bu tutuklama sürecinde, soruşturma aşamasının gizli olması gerekirken kanıtların açık olduğunu ve sorulmadığı belirtilen soruların servis edildiğini” belirtti. Aynı zamanda onların talepleri doğrultusunda davanın TRT ve diğer tüm televizyonlar tarafından canlı olarak verilmesini istediklerini dile getirdi.

DİJİTAL DARBE VE GÜÇ GÖSTERİMİ

Özgür Özel, 19 Mart darbesi bağlamında “dijital darbe evresiyle” karşı karşıya olduklarını ifade etti. İmamoğlu’nun sosyal medya hesabının kapatılarak mücadele edildiğini belirtti. “Dünya siyasi tarihinde elindeki gücü bu kadar haksızca kullanan bir başkası yoktur” diyen Özel, tarihsel bir bağlamda yargı mekanizmalarının çiğnendiğini vurguladı. İktidarın toplumun tepkileri karşısında sertleşme evresine girdiğini savunarak, “Babası yıllarını verdiği şirketine, yakınlarının hesaplarına el koyarak algı yaratmaya çalıştılar. MASAK raporu ile hiçbir şeyi destekleyemediler. Utanç içinde ne yapacaklarını şaşırdılar” diye konuştu.