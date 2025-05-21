Özel Halk Otobüsü Şoförleri Kontak Kapatacak

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE ÖDEME SORUNU DERİNLEŞİYOR

Dört aydır maaşlarını alamayan özel halk otobüsü şoförleri, ekonomik sıkıntılar yaşıyor. Ödenmemiş olan tutar, 6 milyar liraya ulaşırken, esnaf akaryakıt, maaş ve kredi ödemelerinde zor durumda kalmış durumda. Mağdur olan şoförler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) tepki göstermek amacıyla yarın kontak kapatma eylemi gerçekleştirecek.

MAAŞLARINI ALAMAYAN ŞOFÖRLER TEPKİ GÖSTERİYOR

Taşımacılar Konfederasyonu Genel Başkanı Murat Kılınç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İETT ile taşıma sözleşmesi yapan özel halk otobüsleri esnaf odası, Öz Ulaş Toplu Taşıma AŞ, İstanbul Halk Ulaşım AŞ ve diğer benzer kurumların toplamda 3 bin 41 özel halk otobüsü ile faaliyet gösterdiğini belirtti. Kılınç, bu kurumların yaklaşık 4 aydır hak edişlerini alamadığını ifade ederek, “Esnaf arkadaşlarımızın ciddi miktarda hak ediş alacağı bulunmaktadır. Bu dört aylık toplam hak ediş miktarı şu ana kadar 6 milyar lira seviyesine ulaşmıştır” dedi.

KONTAK KAPATMA EYLEMİ YAPILACAK

Kılınç, esnafın akaryakıt ve şoför maaşlarını ödeyemediklerini ve birçok araç sahibinin bankalar tarafından temerrüde düştüğünü açıkladı. “Bize ulaşan son bilgilere göre esnaf arkadaşlarımız, istemeyerek de olsa kontak kapatma noktasına gelmiştir. Bu durumda, başta İstanbul halkı mağdur olacak, vatandaşlarımız iş yerlerine ulaşamayacak” şeklinde konuştu.

YETKİLİLERİN DAVRANIŞINA TEPKİ

Ödenmesi gereken 6 milyar liranın bankada mevduat hesabına yatırıldığında 5 ayda toplam net getirisinin 1 milyar 380 milyon lira olacağını vurgulayan Kılınç, İETT yetkililerinin esnafa yönelik mobbing uyguladığını belirtti. Kılınç, “Şu an paramız yok, ayrıca kontak kapatmanız durumunda sözleşmeden doğan yükümlülüklerinizi yerine getirmemiş olacağınız için sözleşmenizi iptal ederiz” şeklindeki açıklamaların kabul edilemez olduğunu kaydetti.

KAMU DESTEKLERİ GERİ KALDI

Kılınç, “65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz ulaşımı için her araç başına aylık 4 bin 500 lira tutarındaki ödemenin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belediyelere aktarılması, ancak bu ücretin 14 aydır esnaf hesabına yatırılmadığını” hatırlattı. Bu durumun esnafın mağduriyetini artırdığını dile getirdi. Esnafın, taşıma ücretlerinin belediye bütçesinden değil, doğrudan ilgili bakanlık veya kurumlar tarafından ödenmesini istedi.