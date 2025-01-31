Özel Hastanelerde Kadro Ve Yatak Devri Yasaklandı

YENİ TEDBİRLER ALINIYOR

Yenidoğan çetesi sonrası özel hastanelerle ilgili önemli adımlar atılıyor. Sağlık Bakanı “Özel hastaneler arasındaki yatak ve kadro devri yasaklanacak. Ameliyathane, yoğun bakım gibi kritik alanlar için özel denetimler geliyor” ifadelerini kullanıyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hastane denetimlerini farklı bir hale getirdiklerini belirterek, özel hastaneler yönetmeliğinde yapılacak değişiklikle kadro ve yatak devrinin engelleneceğini açıkladı.

DUYULAN ENDİŞENİN NEDENİ

“Türkiye dünyanın en iyi sağlık hizmeti veren ülkelerinden biri, ancak bebek ölümleri sonrası sanki Türkiye’de bebekler öldürülüyor gibi bir algı yaratıldı. Dünyada kendi hastasına bakamayan, bir yıl sonraya randevu veren ülkeler bile bunu kullandı. Hatta bilimsel dergilerde bile buna yer verdiler. Oysa bu yanlış bir algı. Asla bebeklerin ölümleri beklenmedi. Ortada bir çete vardı ve bu çete çökertildi. Bu istisnai bir durumdu” diyen Memişoğlu, her bebek ölümünü takip edeceklerini ifade etti.

YENİ DENETİM MEKANİZMASI

Bakan Memişoğlu, “Sistemde kusur varsa bu kusurları ortadan kaldırmak bizim görevimiz. Artık hastane denetim sistemimizi değiştirdik. Ameliyathane, yoğun bakım gibi kritik alanlar için özel bir denetleme rehberi hazırladık. Müfettişlerimiz, hastane işleyişini ve tedavi süreçlerini bütüncül bir şekilde ele alacak. Ayrıca kurduğumuz Denetim ve Değerlendirme Komisyonları marifetiyle olası yöntem hataları tespit edilerek iyileştirmeler yapılacak” şeklinde konuştu.

FAHİŞ FİYATLARDA KÖTÜYE GİDEN DURUM

Yapılan değişikliklerle özel hastaneler arasında kadro ve yatak devri söz konusu olmayacak. “Her sene kadroları planlayacağız, toplumun o bölgedeki ihtiyacına göre düzenleme yapacağız. Hekim ve yatak planlamaları bölgesel ihtiyaçlara göre düzenlenecek. Fahiş fiyatlandırma ve ekstra ücretlendirme konularına da müdahale edilecek” dedi.

YENİ DÜZENLEMELERİN DETAYLARI

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle getirilen başlıca düzenlemeler şunlardır:

– Komisyonlu denetim: Yılda 3 kez yapılan rutin denetimlerde kalite standartlarına uygunluk kontrol ediliyor. Tıbbi işlemlerin içerikleri de denetime tabi tutulacak. Bakanlık, 20 bilimsel komisyonda her branştan uzmanlar yer alacak.

– Yatak ve kadro satışına yasak: Özel hastanelere tahsis edilen yatak ve kadroların ücretli devredilmesi dönemi kapanıyor. Yataklı servislerin, yoğun bakımların ve kliniklerde sunulan hizmetlerin 3. kişiler tarafından yürütülmesi durumunda ruhsatlar iptal edilecek.

– Fiyat sınırlaması: Özel hastanelerde SGK tarafından belirlenen fark ücretleri dışında vatandaştan ücret talep edilemeyecek. Gündelik yatak ücretine yemek, temizlik ve hemşirelik hizmetleri dahil olacak. İlaç ve tıbbi malzeme bedelleri piyasa rayiç bedellerinin üzerinde olamayacak.

– Yüz kızartıcı suçlarla ilgili düzenleme: Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyenler hastane açamayacak.

– Vatandaşa şikâyet hattı: Vatandaşların özel hastanelerden aldığı sağlık hizmetinden memnuniyetini bildirebilmesi için “Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi” ile entegre karekodlu etiketlerin özel sağlık tesislerine konulması zorunlu hale getirildi.

– Ambulans zorunluluğu: Özel hastaneler, 24 saat hizmet verecek ambulans servisine kayıtlı, denetlenebilir nakil ambulansı bulundurmak zorunda olacak.

RANDEVU BEKLEME ORANI AZALIYOR

Aile hekimliği sisteminde de değişiklikler yapıldığını ifade eden Bakan Memişoğlu, “Aile hekimlerimize diyoruz ki ‘Kendine bağlı nüfusun sağlığından siz sorumlusunuz. 65 yaş üzeri kronik hastaların takibini yaparsan, örneğin kanser taraması yaparsan sana teşvik vereceğiz’” dedi. Aile hekimleri, sorumlu oldukları vatandaşlara hastanelerden randevu alabilecek. “97 branşımız var, 65’ine ertesi gün randevu verebiliyoruz. Mesai dışı kaydırma da yaptık. Randevu bekleme oranı yüzde 40 azaldı” şeklinde konuştu.