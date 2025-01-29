Özel Hastanelerde Tıbbi Denetim Değişikliği

YENİ YÖNETMELİK İLE DENETİM SİSTEMİ KURULUYOR

Yeni yürürlüğe giren yönetmelik, özel hastanelerde yürütülen işlemlerin tıbbi gereksinimlere uygunluğunu denetleyen bir sistem oluşturuyor. Artık yılda 3 defa yapılan rutin denetimlerin yanı sıra sadece kalite standartlarına uygunluk değil, tıbbi işlemlerin içerikleri de denetim kapsamına alınıyor.

BİLİMSEL KOMİSYONLAR GÖREVDE

Bu yeni düzenleme çerçevesinde, Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan toplam 20 bilimsel komisyon, işlemlerin tıbbi gereksinimlere uygunluğunu detaylı bir şekilde değerlendiriyor. Her branşın uzmanın bulunduğu bu bilimsel komisyonların içerisinde Türkiye’nin önde gelen isimleri yer alıyor.

BİLİMSEL KOMİSYONLARIN AMACI

Yenidoğan Yoğun Bakım gibi çeşitli alanlarda görev yapacak olan bilimsel komisyonlar, sağlık hizmetlerinin standartlarını iyileştiriyor. Bu çerçevede, yapılacak denetimlerin daha etkin ve verimli hale gelmesi hedefleniyor.