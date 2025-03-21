Özel’in Sözleri Hadsizliktir

SORUŞTURMADA GÖZALTILAR DEVAM EDİYOR

Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun gerçekleştirdiği soruşturmada, toplamda 100 kişi hakkında rüşvet, ihale dolandırıcılığı, nitelikli dolandırıcılık ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme suçlarından gözaltı kararları alınmıştı. Bu süreçte toplam 106 kişi için işlem başlatılmış durumda. Emniyetin gözaltında tuttuğu 90 kişinin işlemleri sürerken, 16 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor. Bu 90 kişi, Sulh Ceza Hakimliği tarafından sorgulanacak.

HUKUK DEVLETİ VURGUSU

Bu gelişmelere dair bir açıklama yapan yetkililer, “Devleti suç örgütü gibi yönetiyorlar” ifadesine katılmadıklarını belirtiyorlar. Özellikle, bu ifadelerin ardından Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğuna vurgu yaparak, “Hukukun dışına çıkamayız, suç örgütü gibi hareket edemeyiz” şeklinde açıklama yapıyorlar. Ayrıca, yapılan sokak çağrısının doğru olmadığını ve bu durumun belirli zararlara yol açtığını ifade ediyorlar. Adli soruşturmanın sürmesi nedeniyle, “Soruşturmadaki iddialar, toplanan deliller ve gözaltındakilerin söyledikleriyle ilgili bir bilginiz yok, ama adli soruşturma ile ilgili ifadeler kullanıyorsunuz” diyerek eleştirilerde bulunuyorlar.

SORUŞTURMANIN GİZLİLİĞİ

Adli soruşturmanın gizliliği ve masumiyet karinesi ilkesinin önemini vurgulayan yetkililer, kamuoyunun bu kurallara saygı göstermesi gerektiğini belirtiyorlar. “Gizli soruşturmada lehte veya aleyhte olan TV yayınlarını izliyoruz” diyorlar ve Cumhuriyet başsavcıları ile savcıların kamu adına görev yaptığını ifade ediyorlar. Soruşturmanın başlatılmasında belli delillerin göz önünde bulundurulduğunu belirterek, ilgili kişilerin de kesinlikle bu iddialara yanıt verme fırsatı bulacaklarını ifade ediyorlar.