Özel Jet Pistteki Jete Çarptı: 1 Ölü

SCOTTSDALE HAVALİMANI’NDA KAZA

ABD’nin Arizona eyaletindeki Scottsdale Havalimanı’na iniş yapan Learjet 35A tipi özel jet, pistten çıkarak park halindeki Gulfstream 200 tipi jete çarptı. Scottsdale İtfaiye Departmanı Sözcüsü Dave Folio, düzenlediği basın toplantısında, “Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı” dedi.

İNİŞTEKİ ARIZA KAZAYA NEDEN OLDU

Havalimanı Sözcüsü Kelli Kuester, jetin iniş sırasında iki ana iniş takımından birinin arızalandığını ve bu durumun kazaya yol açtığını ifade etti. Bu olay, havalimanında güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.