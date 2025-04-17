Özel, Kaos Kampanyasını Yürütüyor

ÖMER ÇELİK’TEN CHP’YE SERT TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya üzerinden CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e karşı sert bir üslup benimsedi. Çelik, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımıza, Meclis Başkanımıza, Bakanlarımıza ve farklı toplumsal kesimlere dönük kullandığı dilin siyasi muhalefet dili olarak adlandırılması mümkün değildir.” diyerek Özel’in kullandığı dili kınadı. Devamında, “Bu dil siyasi ortamı zehirleyen, sosyal hayatımızda fay hatları tetiklemeye çalışan bir zihniyetin ürünüdür.” şeklinde ifadeler kullandı.

DEMOKRASİYLE KAVGA EDİYOR

Çelik, Özel’in seçilmiş Cumhurbaşkanlığı makamına “cunta” demesini ve Meclis Başkanlığına savaş açmaktan bahsetmesini eleştirerek, “Hükümetimizin siyasi meşruiyetini hedef alan ve toplumsal kesimler arasında duvar örmeye çalışan bu zihniyetin asıl kavgası demokrasiyledir.” ifadelerini kullandı.

MİLLİ İRADE İLE İLGİLİ ENDİŞELER

Özel’in ‘kaos kampanyasına’ öncülük ettiğini belirtip, “Bu kampanya, Cumhuriyet tarihimiz boyunca demokrasimize zarar veren siyasi projelerin bir benzeridir.” dedi. Çelik, bu kampanya ve projelerin milli iradeyi hedef aldığını belirterek, “Millet iradesini ve siyasi meşruiyeti hedef alan bu kampanyalarla en kararlı şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz.” ifadeleriyle duruşunu net bir şekilde ortaya koydu.