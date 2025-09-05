Özel Okul Zamları Yeniden Belirlendi

ÖZEL OKULLARDA ZAM ORANI DEĞİŞİYOR

Bir süredir gündemde olan özel okullardaki ücret zam oranında önemli değişiklikler yaşandı. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle ücret artış hesaplama yöntemi yeniden düzenlendi. Daha önceki uygulamaya göre, okul ücretleri bir önceki yılın ortalama ÜFE ve TÜFE oranlarına 5 puan eklenerek hesaplanıyordu. Bu sistem doğrultusunda 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için zam oranı yüzde 54,8 olarak belirlenmişti.

YENİ DÜZENLEME UYGULAMA GİBİ

Yeni yönetmelikle birlikte artık sadece bir önceki yılın Aralık ayı ÜFE ve TÜFE ortalamaları dikkate alınacak. Eski formüldeki gibi eklenmeyecek 5 puan, bunun yerine bu oran en fazla 1,05 ile çarpılacak. Mevcut yüzde 54,8’lik artış, yeni hesaplama yöntemiyle uygulanmış olsaydı, oran yüzde 38,2 olabiliyordu. Böylece yüzde 16’lık bir fark ortaya çıkacak. Örneğin, yıllık ücreti 1 milyon lira olan bir özel okulda, yeni sistemle velilerin ödeyeceği tutar yaklaşık 160 bin lira daha az olacak. Özel okullar, 2026 yılının ocak ayından itibaren ücretlendirmelerini bu yeni formüle göre hesaplayacak.