Özel Okul Zamları Yeniden Belirlendi!

ÖZEL OKULLARDA ÜCRET HESAPLAMALARI DEĞİŞİYOR

Bir süredir gündemde olan özel okulların zam oranında önemli bir değişiklik gerçekleşti. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelik ile ücret artış hesaplama yöntemi yeniden düzenlendi. Mevcut uygulamaya göre okul ücretleri, bir önceki yılın ortalama ÜFE ve TÜFE değerlerine 5 puan eklenerek hesaplanıyordu. Bu yönteme dayanarak, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için zam oranı yüzde 54,8 olarak belirlenmişti.

YENİ HESAPLAMA YÖNTEMİ DEVREDE

Yeni yönetmelikle birlikte artık yalnızca bir önceki yılın Aralık ayındaki ÜFE ve TÜFE ortalaması dikkate alınacak. Önceki sistemdeki ek 5 puan uygulaması kaldırılacak; bunun yerine bu oran en fazla 1,05 ile çarpılacak. Geçtiğimiz yılki yüzde 54,8’lik artış, yeni hesaplama yöntemine göre yapıldığında oran yüzde 38,2 olarak gerçekleşecekti. Bu durum, yaklaşık yüzde 16’lık bir fark ortaya çıkaracak.

VELİLER ÜCRETTE TASARRUF SAĞLAYACAK

Örneğin, yıllık ücreti 1 milyon lira olan bir özel okulda, yeni sistemle velilerin ödeyeceği miktar yaklaşık 160 bin lira daha az olabiliyor. Özel okullar, 2026 yılının ocak ayından itibaren ücretlendirmelerini yeni hesaplama yöntemine göre yapmaya başlayacak.