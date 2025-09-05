Özel Okul Zamları Yeniden Düzenlendi!

ÖZEL OKULLARDA ZAM ORANINDA YENİ DÜZENLEME

Son dönemlerde gündem olan özel okulların zam oranları konusunda önemli bir değişiklik yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle birlikte, ücret artış hesaplama yöntemi güncellendi. Önceki uygulamada, okul ücretleri bir önceki yılın ortalama ÜFE ve TÜFE’sine 5 puan eklenerek hesaplanıyordu. Bu hesaplama yöntemiyle 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için belirlenen zam oranı yüzde 54,8 olarak belirlenmişti.

YENİ HESAPLAMA YÖNTEMİ

Yapılan yeni düzenleme ile, artık yalnızca bir önceki yılın Aralık ayı ÜFE ve TÜFE ortalaması dikkate alınacak. Önceki sistemde olduğu gibi artı 5 puan eklenmeyecek; bunun yerine zammın hesaplanmasında sonuç, en fazla 1,05 ile çarpılacak. Örneğin bu yılki yüzde 54,8’lik artış yeni hesaplama yöntemiyle yapılmış olsaydı, oran yüzde 38,2 olacaktı. Böylelikle aradaki fark yüzde 16 olarak ortaya çıkıyor.

VELİLER AÇISINDAN YENİ DÜZENLEME

Yıllık ücreti 1 milyon lira olan bir okulda, velilerin ödemesi gereken ücret, yeni sistemle yaklaşık 160 bin lira daha az olacak. Özel okullar, 2026 yılının ocak ayı itibarıyla ücretlendirmelerini bu yeni hesaplama formülüne göre yapacak.