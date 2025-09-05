Özel Okul Zamları Yenilendi! Yeni Düzenleme Geldi

ÖZEL OKULLARDA YENİ ÜCRET HESAPLAMA YÖNTEMİ

Bir süredir gündemde olan özel okulların zam oranında önemli bir değişiklik yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle, okul ücretleri için artış hesaplama yöntemi tekrar belirlendi. Önceden, okul ücretleri, bir önceki yılın ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranlarına 5 puan eklenerek belirleniyordu. Bu şekilde yapılan hesaplamaya göre, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için zam oranı yüzde 54,8 olarak belirlenmişti.

YENİ DÜZENLEME VE ETKİLERİ

Yeni düzenleme ile artık, yalnızca bir önceki yılın Aralık ayındaki ÜFE ve TÜFE ortalaması göz önünde bulundurulacak. Önceki sistemdeki ek 5 puanın uygulanması kaldırılırken, hesaplama yöntemi en fazla 1,05 ile çarpılarak gerçekleştirilecek. Örneğin, bu yılki yüzde 54,8’lik artış, yeni hesaplama yöntemi kullanılsaydı yüzde 38,2 olacaktı. Bu durum, yaklaşık yüzde 16’lık bir farkın ortaya çıkmasına neden oldu.

ÖRNEKLERLE YENİ ÜCRET UYGULAMASI

Yıllık ücreti 1 milyon lira olan bir okulda, yeni sistemle velilerin ödemesi gereken ücret yaklaşık 160 bin lira daha az olacaktı. Özel okullar, 2026 yılının ocak ayı itibarıyla, ücretlendirme işlemlerini bu yeni formüle göre gerçekleştirecek. Bu önemli değişiklik, ailelerin eğitim maliyetlerini etkileyecek ve özel eğitim sektöründeki uygulamaları yeniden şekillendirecek.