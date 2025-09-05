Özel Okul Zammı Yeniden Belirlendi

Bir süredir gündemi meşgul eden özel okulların zam oranlarında güncellemeye gidildi. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelik, ücret artış hesaplama yöntemini tekrar şekillendirdi. Mevcut sistemde okul ücretleri, bir önceki yılın ortalama ÜFE ve TÜFE oranlarına 5 puan eklenerek belirleniyordu. Bu yöntemle 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için zam oranı yüzde 54,8 olarak hesaplanmıştı.

YENİ HESAPLAMA YÖNTEMİ

Yeni düzenleme ile artık yalnızca bir önceki yılın Aralık ayı ÜFE ve TÜFE ortalaması göz önünde bulundurulacak. Önceki yöntemdeki ek 5 puan uygulanmayacak; bunun yerine bu oran en fazla 1,05 ile çarpılacak. Bu yılki yüzde 54,8’lik zam, yeni hesaplama yöntemiyle gerçekleştirilecekti, bu durumda oran yüzde 38,2 olacaktı. Buradan dolayı yüzde 16’lık bir fark oluşacak. Örneğin, yıllık ücreti 1 milyon lira olan bir özel okulda, yeni sistem gereği velilerin ödeyeceği bedel yaklaşık 160 bin lira daha az olacak.

UYGULAMA TARİHİ

Özel okullar, 2026 yılının ocak ayı itibarıyla ücretlendirmelerini bu yeni formüle göre hesaplayacak.