Özel, Operasyonları Kınadı: “Adalet Yok”

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’DEN SERT ELEŞTİRİLER

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Düzce’de gerçekleştirdiği mitingde, son zamanlarda CHP’li belediyelere yönelik yapılan operasyonları ve gözaltı süreçlerini eleştirdi. Özellikle “19 Mart Darbesi” olarak tanımladığı operasyonlara dikkat çeken Özel, “Düzce ne AKP’nin ne başkasının kalesidir, sadece milletin kalesidir” ifadesini kullandı. Özel, kendisine miting yapmaması konusunda uyarıda bulunanlara karşılık olarak “Düzcelilerin vicdanını unutmuşlar” dedi.

YARGI DARBESİ OLARAK TANımlADI

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen süreçle ilgili açıklamalarda bulundu ve bu durumu bir “yargı darbesi” olarak nitelendirdi. “Bu kez tankla değil, savcı cübbesiyle geldiler” diyen Özel, henüz bir iddianame olmadan gözaltı işlemlerinin başlatıldığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçmişte benzer suçlamalarla yargılandığını hatırlatan Özel, günümüzdeki uygulamaların siyasi olduğunu savundu.

EKONOMİK ETKİLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

19 Mart sabahı gerçekleşen operasyonların ekonomik sonuçlarına da değinen Özgür Özel, bu operasyonun ülkeye maliyetinin 60 milyar doları aştığını belirtti. Bu miktarla emekli maaşlarının artırılabileceğini, çiftçilerin borçlarının silinebileceğini, işsizlere ve atanmayan öğretmenlere çözüm bulunabileceğini vurguladı. “Bu para, Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı olmasın diye harcandı” diyen Özel, bu harcamaların ileride hesabının sorulacağını ifade etti.

SAVCILARA YÖNELİK ELEŞTİRİLERİ

Özel, CHP’li belediyelere yönelik soruşturmaların taraflı yapıldığına dikkat çekerek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nı eleştirdi. Ekrem İmamoğlu dönemine odaklanıldığını, önceki dönemlerin göz ardı edildiğini belirten Özel “Bu bir adalet arayışı değil, siyasi bir kumpastır” ifadesini kullandı.

MÜCADELE VURGUSU YAPTI

Konuşmasını, “Bu tehditleri yapanlara sesleniyorum: Ben iki emekli öğretmenin oğluyum. O koltukta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti var. Bu mücadeleden geri durmayacağım. Biz Kuva-i Milliye’yiz, senden mi korkacağız?” sözleriyle tamamladı.