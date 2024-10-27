“Özel: Türkiye Cumhuriyeti Dimdik Ayaktadır”

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’İN MITİNGDEKİ AÇIKLAMALARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş’taki ‘Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakı Mitingi’nde katılımcılara seslendi. Miting alanında bulunanlara hitap eden Özel, “Bugün burada olup da evinde ya da bir başka yerden burayı takip edenlere büyük saygım var ama terör tam da bunu yapmak istediği için terörün amacı bizi korkutmak, bizi susturmak, bizi sindirmekken, terörün amacı hayatımızı kendi hedeflerine göre değiştirmekken, terörün amacı bizlerde yaratacağı korkuyla bizlere istikamet dayatmakken, buraya koşup gelenlere meydanı dolduran on binlere binlerce teşekkür binlerce selam olsun.” şeklinde ifade etti.

TERÖRE VE ŞİDDETE KARŞI MİKTARDA KATILIM

Özel, “Bugün bu meydanda bu ülkenin geleceğine ipotek koymaya çalışan teröre hayatımızın her alanını esir alan şiddete karşı hep birlikte meydan okumaya geldik. Ülkemiz 40 yıldır başta PKK ve farklı terör örgütlerinin hedefi olmaktadır. Milletimiz terör saldırılarında canlarını yitirmiş, şehitler vermiş çok acılar çekmiştir. Güvenlik güçlerimizin yanı sıra kamu personelleri, öğretmenler, sağlık emekçileri, işçiler ve siviller bu saldırıların hedefi olmuştur. Tüm bunlara rağmen Türkiye Cumhuriyeti, Cumhuriyetimizin 2 gün sonra 101. yılını kutlayacağımız bugünlerde dimdik ayaktadır, sinmeyecektir; teröre teslim olmayacaktır.” dedi.