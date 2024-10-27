“Özel: Türkiye Cumhuriyeti Teröre Teslim Olmayacak”

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’İN KONUŞMASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş’taki ‘Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakı Mitingi’nde önemli açıklamalarda bulundu. Miting alanında bulunanlara seslenen Özel, “Bugün burada olup da evinde ya da bir başka yerden burayı takip edenlere büyük saygım var ama terör tam da bunu yapmak istediği için terörün amacı bizi korkutmak, bizi susturmak, bizi sindirmekken, terörün amacı hayatımızı kendi hedeflerine göre değiştirmekken, terörün amacı bizlerde yaratacağı korkuyla bizlere istikamet dayatmakken, buraya koşup gelenlere meydanı dolduran on binlere binlerce teşekkür binlerce selam olsun.” şeklinde konuştu.

TERÖRE VE ŞİDDETE MEYDAN OKUMAK

Özel, mitingde Türkiye’nin geleceğine ipotek koymaya çalışan teröre ve hayatımızın her alanını etkileyen şiddete karşı birlik olma çağrısı yaptı. “Ülkemiz 40 yıldır başta PKK ve farklı terör örgütlerinin hedefi olmaktadır. Milletimiz terör saldırılarında canlarını yitirmiş, şehitler vermiş çok acılar çekmiştir. Güvenlik güçlerimizin yanı sıra kamu personelleri, öğretmenler, sağlık emekçileri, işçiler, siviller bu saldırıların hedefi olmuştur” dedi. Özel, tüm bu olumsuzluklara rağmen Türkiye Cumhuriyeti’nin dimdik ayakta kalacağını ve teröre teslim olmayacağını ifade etti.

CUMHURİYET’İN 101. YILI KUTLAMALARI

Özel, Cumhuriyetimizin 101. yılına 2 gün kala bu sözleriyle Türkiye’nin güçlü duruşunu vurguladı. “Cumhuriyetimizin 2 gün sonra 101. yılını kutlayacağımız bugünlerde dimdik ayaktadır sinmeyecektir; teröre teslim olmayacaktır” diyerek mitingdeki kalabalığın önemine dikkat çekti.