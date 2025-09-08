Özel: Yerlikaya, Hemen Evimizden Çekilin

AÇIKLAMA YAPTI

Özel, sosyal medya üzerinden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya seslenerek açıklamalarda bulundu. Özel, “Ne ben ne partimden bir başka yönetici insanları sokağa, şiddete davet etmiyor,” dedi. Bu ifadelerin ardından, partinin üyelerinin kendi binalarına alınmadığını ve sokakta bırakıldığını belirterek, böyle bir durumun güvenlik sorunlarına yol açtığını vurguladı.

DEVLETE ÇAĞRI

Özel, açıklamasında “Partimizin üyelerini kendi binasına almayan, insanları sokakta bırakan, böyle yaparak bir güvenlik sorunu yaratan, kanunsuz emirle devletin polisini vatandaşla karşı karşıya getirmeye çalışan sizlersiniz,” şeklinde sert sözler sarf etti. Ayrıca, İl Başkanlığının Cumhuriyet Halk Partililerin baba evi olduğunu ifade edip, evlerinin ablukaya alınmasının hane tecavüzü olduğunu belirtti.

Son olarak, “Millet sizden, algı operasyonu değil, devlet adamlığı bekliyor. İşinizi yapın, hukuka uyun, derhal evimizin önünden çekilin,” diye ekledi. Özel, kimsenin canının yanmaması için üzerine düşeni yaptığını vurguladı ve İçişleri Bakanı’na aynı duyarlılıkla hareket etmesi çağrısını yaptı.