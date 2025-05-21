Özer Aci, gelinine tepki gösterdi

DAVANIN SÜRECİ VE KAZA GELİŞMELERİ

Kamunun dikkatle takip ettiği dava, geçtiğimiz yılın mart ayında meydana geldi. Timur Cihantimur’un kullandığı araç, yol kenarına park edilmiş arızalı bir ATV’ye çarptı ve bu kazada Oğuz Murat Aci hayatını kaybetti.

KAÇIŞ GERÇEĞİ VE İADE SÜRECİ

Kazaya sebep olan 17 yaşındaki sürücünün annesi Eylem Tok, olay yerinden aracıyla çekilerek önce Mısır’a, ardından Amerika Birleşik Devletleri’ne gitmiş. ABD’de yakalanan anne ve oğlun Türkiye’ye iade edilmeleri kararlaştırılmış.

ŞİKAYETİN GERI ÇEKİLMESİ VE TEPKİLER

Hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci, davada dikkat çeken bir adım atarak “Maddi ve manevi zararımız giderildi” diyerek şikayetinden vazgeçtiğini duyurdu. Ancak bu durum, Oğuz Murat Aci’nin babası Özer Aci’nin sert tepkisini çekti. Ekol TV’ye konuşan acılı baba, gelininin bu kararından habersiz olduğunu belirterek, “Benim oğlumun kanından beslenirlerse zehir zıkkım olsun” ifadelerini kullandı.

MADDİ SIKINTI İDDİALARINA YANIT

Şükriye Aci hakkında ortaya atılan “maddi sıkıntı çekti” iddialarına da karşı duran Özer Aci, “Devlet memurundan daha fazla maaş aldığını ispat edeceğim” dedi. Gelininin havuzlu villasını terk ederek babasının evine taşındığını da ekledi.

ADALET ARAYIŞI SÜRECEK

Tüm bu gelişmelere rağmen babası Özer Aci, adalet arayışını sürdürme kararlılığını şu şekilde ifade etti: “Ben davama devam ediyorum, davamdan vazgeçmedim. Ne söylemişsem sözümün arkasındayım. Benim kırmızı çizgim davamdır. Benim oğlumu geri getirecek maddi manevi bir karşılık var mıdır acaba? Benim beklentim, en ağır cezayı alacaklar.”

PARA VE BEDEL ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Özer Aci, daha önceki bir açıklamasında, “Bu maddiyatla maneviyatın savaşına döndü. Hala paradan bahsediyorlar. Bakalım parasının gücü nereye yetecek. Bunu zaman gösterecek. İstanbul’u bana verse oğlum geri gelecek mi? Bedel diyorsa şimdi oğluna bedel biçsin ben o parayı vereceğim.” şeklinde düşüncelerini dile getirmişti.