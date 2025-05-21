Özer Aci, gelininin kararına tepki verdi

DAVA TRANSFERİ VE GİDENLER

Kamuoyunun dikkatini çeken trafik kazası davasında gelişmeler yaşanıyor. Geçen yılın mart ayında, Timur Cihantimur’un kullandığı araç, yol kenarına çekilen arızalı ATV’ye çarpmış ve bu kaza sonucunda Oğuz Murat Aci yaşamını yitirmişti. Kazaya sebep olan 17 yaşındaki sürücünün annesi Eylem Tok, olay sonrasında aracına binerek buradan ayrılmayı başarmış, önce Mısır’a ardından ABD’ye kaçtığı tespit edilmiştir. Bir süre sonra ABD’de yakalanan ikili, mahkemeye çıkarılmış ve Türkiye’ye iade edilmesine karar verilmiştir.

ŞİKAYETİN GÖRÜLMESİ

Kazanın ardından Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci, davada dikkat çeken bir adım attı. Şükriye Aci, “Maddi ve manevi zararımız giderildi” diyerek davadan vazgeçtiğini belirtmiştir. Ancak bu durum, Aci’nin babası Özer Aci’nin tepkisini çekmiş ve acılı baba, gelininin vermiş olduğu karardan haberdar olmadığını ifade etmiştir. Özer Aci, “Benim oğlumun kanından beslenirlerse zehir zıkkım olsun” sözleriyle sert bir tepki vermiştir.

MADDİ DURUM VE TEPKİLER

Şükriye Aci hakkında “Maddi sıkıntı içinde” olmasına yönelik çıkan iddialara yanıt veren Özer Aci, kendisinin gelininin devlet memurundan daha fazla maaş aldığını kanıtlayacağını açıklamıştır. Ayrıca gelininin havuzlu villasını terk ederek babasının evine taşındığını da vurgulamıştır. Baba Özer Aci, adalet arayışını devam ettireceğini şu ifadeleriyle dile getirmiştir: “Ben davama devam ediyorum, davamdan vazgeçmedim. Benim en ağır cezayı alacaklarına olan beklentim var.”

ŞÜKRİYE ACI’DAN AÇIKLAMA

Şükriye Aci, iddialara yanıt vererek “Bu iddiaların sahibinin beklentisi bu miktar olduğu için böyle söyleniyor, kesinlikle olağanüstü bir paradan bahsetmiyoruz” dedi. Oğuz Murat Aci ve kendisinin hak ettiği tazminatı aldıklarını belirten Şükriye Aci, kamu davasının süreceğini ancak eşinin ailesi tarafından çok fazla yıpratıldığını belirterek davadan çekilme kararı aldığını da ifade etmiştir.

ÖZER ACI’NIN YORUMLARI

Baba Özer Aci, önceki günlerde yaptığı bir açıklamada, “Bu maddiyatla maneviyatın savaşına döndü. Hala paradan bahsediyorlar. Bakalım parasının gücü nereye yetecek. Bunu zaman gösterecek. İstanbul’u bana verse oğlum geri gelecek mi?” şeklinde bir yorumda bulunmuştu.