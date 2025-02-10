Özer: “Filmde Beni Brad Pitt Oynayabilir”

HOLLYWOOD İLGİSİ

Özer, hayat hikâyesinin Hollywood yapımcılarının ilgi alanına girdiğini belirtiyor. “Hayatımın ilginçliği Hollywood yapımcılarının da ilgisini çekiyor” diyor.

Özer’in yakın arkadaşı ve restoranının sıkı bir müdavimi olan Jhon Valesco, ünlü yıldızlarla çalışan bir menajerdir. Valesco, Özer’e hayat hikâyesinin bir sinema filmi olması gerektiğini iletti.

BRAD PITT İHTİMALİ

Özer, Valesco’nun filmde Brad Pitt’in başrol olabileceğini söylediğini aktararak, “Bununla ilgili olarak çalışılıyor” şeklinde açıklamada bulunuyor.