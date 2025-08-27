“Özerklik, Ayrı Bölge, Resmi Dil Talebi Yok”

BÜYÜK TAARRUZUN ANISINA VURGULAR

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz’un 103. yıl dönümünde Afyonkarahisar’da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Kurtulmuş, Büyük Taarruz’un getirdiği derslerden biri olan birlik ve beraberlik ruhuna değinerek, “Hiç kimse, bu milletin boynuna altın tasmayı geçirebilme gücüne sahip olmadı ve kıyamete kadar da olmayacaktır” ifadelerini kullandı. Türk milletinin kurtuluş mücadelesinin temel özelliklerinden birinin özgürlüğe olan düşkünlük olduğunu dile getiren Kurtulmuş, “Bu millet Allahuekber sedasının dışında hiçbir sedaya boyun eğmemiştir. Bu millet Allah’tan başkasına eyvallah etmez ve etmeyeceğini de özgürlüğüne düşkünlüğüyle ortaya koymuştur” şeklinde konuştu.

KENTSEL DİNAMİKLER VE FIRSATLAR

Kurtulmuş, bölgede yaşanan çıkar oyunlarının etnik, mezhebi ve dini çatışmaları provoke ederek Orta Doğu halklarını bölmeye çalıştığını belirtti. Türkiye’nin ise 100 yıllık Cumhuriyet tarihinin önemli bir bölümünü terörle mücadeleye harcadığını ifade etti. “Türkiye, bu bölgede istikrarın merkezi olarak ileride büyük adımlar atacak” diyen Kurtulmuş, tarihi bir fırsatın önlerinde olduğunu ve süreci en iyi biçimde değerlendirmek gerektiğini belirtti. Kurtulmuş, “Bu sürecin hiçbir noktasında terör örgütüyle hiçbir pazarlık yapılmamış ve bundan sonra da yapılmayacaktır. Bundan emin olunuz” şeklinde ekledi.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ KONUŞULMAYACAK

Kurtulmuş, TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun tüm Türkiye’nin meselelerini çözmek için kurulmadığını vurguladı. Bu komisyonun “Kesinlikle bir anayasa değişikliğiyle ilgili tartışmanın yapılacağı bir siyasi zemin değildir” diye belirtti. Komisyonun halkın oylarının yüzde 95’ini temsil ettiğini söyleyen Kurtulmuş, terörün sona ermesi için ortak görüşlerin dile getirildiği bir süreç yaşandığını ifade etti.

TOPLUMSAL BİRLİĞE VURGU

Kurtulmuş, bu sürecin başarısızlıkla sonuçlanmaması için iç ve dış etkenlerin olabileceğini belirtti. “Türkiye’nin içinde bulunduğu bölgenin amiral gemisi olmasından rahatsızlık duyan bazı emperyalist güçlerin süreçten rahatsızlık duyacağını biliyoruz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, bu sürecin sonunda herkesin dinleneceği ve ortak bir çerçevenin oluşturulması ümidini dile getirdi. Şehit aileleri ve gazilere yönelik duygusal anektodları paylaşan Kurtulmuş, “Silahlar yerine gözyaşlarının kuruyacağı bir geleceği istiyoruz” diyerek destek istedi.

BARIŞ MÜZAKERELERİ VE GELECEK VİZYONU

Kurtulmuş, bölgedeki ülkelerin bir araya gelememesi ve dağınık olmalarının, İsrail’in saldırganlığının nedenlerinden biri olduğunu belirtirken, Türkiye’nin bu durumu değiştireceğini dile getirdi. “Bu ülkede Türklerle Kürtler savaşmadılar ki barışsınlar” diyen Kurtulmuş, terör gruplarının Türk-Kürt ayrımına neden olmadığını, halkın birliği için ortak bir irade oluşturulması gerektiğini belirtti.

TÜRKİYE MODELİNİ DÜNYAYA TANITMA HEDEFİ

Kurtulmuş, Türkiye’deki etnik gruplar ve inançların birbirine düşman olmasını gerektirecek bir sebep olmadığını vurguladı. “Bir Türkiye modelini dünyaya hediye edeceğiz” dediği konuşmasında, çatışma çözümleri ve müzakerelerle sonuçlandırmanın önemine değindi. Türkiye’nin, terörle anılmaması için gereken adımları atacağına ve terörsüz bir bölge oluşturacağına dair kararlılığını bir kez daha ifade etti.