Özerklik İstiyorlar Mı? Bakırhan Yanıtladı

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE YENİ AŞAMA

Türkiye, terörsüz bir ülke olma yolunda yeni bir aşamaya geçiyor. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, tv100’de Kübra Par’ın sorularını yanıtlayarak, partilerinin yerel demokrasi vurgusunu öne çıkardı. Bakırhan, özerklik talepleriyle ilgili net açıklamalarda bulundu.

PKK’NIN SİLAH BIRAKMASI VE YENİ DÖNEM

Bakırhan, PKK’nın 47 yıl sonra silah bırakmasının ardından Türkiye’de yeni bir dönemin başladığını söyledi. “Dönem değişti, artık çatışmaların ve savaşların değil, demokratikleşmenin zamanı” diyen Bakırhan, Türkiye’nin en büyük güvenliğinin toplumsal barış olduğuna dikkat çekti.

VATANDAŞLIK TANIMINDA DEĞİŞİKLİK GEREKİYOR MU?

Bakırhan, Türkiye’de yaşayan herkesin Türk kimliğiyle tanımlanmasının önemli bir sorun olduğunu ifade etti. “Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Çanakkale’de hepimizin dedelerinin kanı var. Bu coğrafya hepimizindir ve yüzyıllardır beraber yaşıyoruz. Bütün farklılıkları kapsayan bir tanımlama tabi ki iyi olur” dedi.

LOZAN TARTIŞMALARI VE ÖZERKLİK TALEPLERİ

Bakırhan, Lozan ile belirlenen sınırların kabul edildiğini ve ortak vatan çağrısının bu sınırları kapsadığını dile getirdi. “Lozan’ın neresini tartışıyoruz, Türkiye’nin neresini bölüyoruz?” sorusunu yönelten Bakırhan, özerklik taleplerine ilişkin, “Özerklik isteseydik açıkça isterdik. Korktuğumuz veya sakladığımız için değil, yerel demokrasi olsun diyoruz” ifadelerini kullandı.

SİLAH BIRAKMA SÜRECİNE ACİL İHTİYAÇ VAR

Bakırhan, silah bırakma sürecinin uzatılmasının provokasyonlara ve sabotajlara sebep olabileceğini belirterek, bu sürecin hızlı bir şekilde tamamlanması gerektiğini vurguladı.