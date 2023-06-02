Özge Ulusoy: Lahmacuna 500 TL vermem

Eski manken Özge Ulusoy, Bodrum’a uzun yıllardan beri gitmediğini söyledi ve kentteki pahalılığa dikkat çekti.

Her yaz olduğu gibi 2023 yazında da tatil beldelerindeki lahmacun ve ayran fiyatları gündemde. Özellikle Bodrum’da uçuk olan lahmacun fiyatları Özge Ulusoy’a soruldu. Ünlü isim bakın ne yanıt verdi.

Bodrum’da her yaz olduğu gibi bu yaz da lahmacun-ayran fiyatlarının yüksek olması gündemde. Bodrum’da sık sık gündem olan lahmacun, ayran fiyatları bölgeye ve mekana göre değişiyor. Bodrum’da pazar yerinde 20-30 TL olan lahmacun, sosyetenin uğrak adresi Türkbükü’nde bu fiyat 300 liraya varıyor. Teknesine ya da yatına lahmacun ile ayran sipariş eden vatandaşlar ise en ez 450 lira ödemeyi göze alıyor.

Son olarak 500 TL’ye kadar fiyatları duyan Özge Ulusoy bu konuya sitem etti. Sabah’ta yer alan habere göre; Ulusoy açıklamasında “Ben 4-5 yıldır Bodrum’a gitmiyorum. Genelde tatil adresim Çeşme.”

“Bodrum’un bir Fedon’u bir lahmacunu meşhur. Her yıl astronomik fiyatlarla ilgili haberleri çıkıyor.”