Özgür Özel Açıklama Yaptı: Saldırı Kınıyoruz

AÇIKLAMALARDA BULUNDU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKM’de düzenlenen Sırrı Süreyya Önder anma töreninin ardından uğradığı saldırıya ilişkin basın mensuplarının karşısına geçti. Özel, “Sırrı Süreyya Önder’i erken kaybettik. Sadece sazıyla, sözüyle değil, siyasete getirdiği yorumlarla, katkılarla, itirazlarla çok kıymetli bir ismi kaybettik.” ifadesini kullandı. Özel, anma töreninde Ceren’in konuşmasını dinlerken duygulandığını aktararak, “Bugün kim konuştuysa barış, kardeşlik dedi. Bugün barışın konuşulması lazım.” dedi.

SALDIRININ ARDINDAN GELEN TEHDİTLER

Özel, şunları ekledi: “Bir süredir tehditler alıyoruz. Olaydan sonra kızımı, eşimi arayıp devam ediyorum dedim. Bu partinin genel başkanlarına suikast girişimleri oldu. Genel başkanlar hapse kondu, linç girişimine uğradı. Böyle bir göreve talip olduğunuzda bunu zaten göze alıyorsunuz.” Ayrıca, “Sayın cumhurbaşkanından bakanlardan, siyasi parti genel başkanlarına herkes arayıp bu saldırıyı kınıyor. Ben de bu saldırıyı siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı olarak görüyorum. Sivil siyaseti savunmak, şiddeti dışlamak ve birlikte çalışmak mecburiyetindeyiz.” dedi.

KUTUPLAŞMANIN ZARARLARI

Kutuplaşmanın kimseye fayda sağlamadığını vurgulayan Özel, “Hiç kimseye bir kırgınlığım, küskünlüğüm yok. Bu vakitten sonra tehditler, saldırılar bizi yıldıracak olsa biz ölümü göze alıp Cumhuriyet’i kuran partinin genel başkanlığına talip olmazdık.” şeklinde konuştu. Özel, “O yumruk bize değmez, canımızı da yakmaz.” ifadesiyle saldırının etkisinin abartılmaması gerektiğini belirtti. Son olarak, “Sayın cumhurbaşkanının açtığı ‘geçmiş olsun’ telefonunu kale alıp ‘telef’ sözünün de geri alındığını düşünüyorum.” dedi.