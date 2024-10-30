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Özgür Özel Açıklamalarda Bulundu: Ahmet Özer Gözaltında

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ÖZGÜR ÖZEL’İN AÇIKLAMALARI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in bu sabah “terör örgütü üyeliği” iddiasıyla gözaltına alınmasına dair önemli açıklamalar yapıyor. Özel, “Özer’in temiz kağıdı elimde” şeklinde bir ifade kullandı ve bunun yanına Ahmet Özer’in avukatıyla görüştürülmediğini de ekledi.

AÇIKLAMALAR DEVAM EDİYOR

Özgür Özel, yapılan bu işlemlerin hukuksuz olduğunu belirterek, iddiaların asılsız olduğunu vurguladı. Gözaltına alınmaya dair ayrıntıların daha sonra paylaşılacağı ifade ediliyor. Olayın gelişmeleri takip ediliyor ve yeni bilgiler geldikçe kamuoyuna duyurulacak.

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