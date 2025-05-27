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Özgür Özel, Ahmet Davutoğlu’nu karşıladı

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SİYASİ GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Siyasi partilerin arasındaki görüşme trafiği yoğun bir şekilde sürüyor. CHP’den gelen bilgilere göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve ekibi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki ofisinde bir araya geldi.

ÖZEL, DAVUTOĞLU’NU AĞIRLADI

Özel’in bu buluşmasında, parti yöneticileri de kendisine eşlik etti. Davutoğlu ise yanında bulunan heyetiyle birlikte ziyarete katıldı. Bu görüşme, basına kapalı bir şekilde gerçekleştirildi.

Görüşmenin içeriği hakkında detay verilmezken, iki liderin ülke gündeminde yaşanan gelişmeleri değerlendirdiği belirtildi.

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