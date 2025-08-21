Özgür Özel: Ak Toroslar Çetesine Meydan Okuyorum

ÖZGÜR ÖZEL’DEN AÇIKLAMALAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mart operasyonlarının 100’üncü gününde çeşitli partililerle birlikte Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nde görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık 6 saat süren toplantıların ardından cezaevi önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Özel, görüşülen genç tutuklular için “3 Eylül günü serbest kalacaklar. Buradaki yattıkları 50 gün, 60 gün, Mussolini’nin ön infazıdır” dedi. Silivri’yi “toplama kampı” olarak tanımlayan Özel, gençlerin direncine olan inancını dile getirdi.

ÖZEL’DEN HÜKÜMETİ ELEŞTİRMELER

Özel, tutuklamaların iktidarın korku yaratma politikası olduğunu savundu. Gençlerin eylem ve protestolarına katılmaktan geri durmadığını belirten Özel, “Herkesin katılımı artarken, Erdoğan ve ekibi yalnızlaşıyor” dedi. Ayrıca, “AK Toroslar çetesi” olarak tanımladığı gruba seslenerek, “Hadi bakalım, yaz iddianameyi” ifadesini kullandı. Olayların hukuk çerçevesinde olmadığını vurgulayan Özel, müteahhitlerin, gazetecilerin baskı altında tutulduğunu ekledi.

IMAMOĞLU’NUN DURUMUNA DEĞİNDİ

İmamoğlu’nun durumu hakkında konuşan Özel, “Türkiye’de terörsüz bir süreç yaşanacak, ancak bu süreçte haksız yere açılan davalarla insanların özgürlükleri engelleniyor” ifadelerini kullandı. İmamoğlu’nun “CHP’nin cumhurbaşkanı adayı tutuklanıyor” ifadesini de değerlendiren Özel, Türkiye’de herkesin aynı kaygıyı paylaştığını söyledi. “Bu lüzumsuz işlerle Türkiye’yi meşgul etmek; barış umuduna sabotajdır” diyerek eleştirilerini sürdürdü.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU’NA YANIT

Özel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den ayrılarak AK Parti’ye geçişini değerlendirirken, “Özlem Çerçioğlu buradaki arkadaşların muhatap olduğu dosyalardan kurtulmak amacıyla böyle bir karar aldı” dedi. Çerçioğlu’nun neden AK Parti’ye geçtiğini ve AK Partililer ile CHP’liler arasındaki farkları açıklayan Özel, “Bu karar onun kendi meselesi” ifadesini kullandı.

AĞIR İDDİALAR VE CEVAPLAR

Özel, Aydın’daki halka hitap ederken, “Özlem Çerçioğlu’nun durumunu Aydın tarihinin en büyük mitingi ortaya koydu” dedi. Kendisine karşı yapılan protestoları hatırlatan Özel, “Sahaya çıkıldığında herkesin düşündüğünü görmek lazım” diyor. Çerçioğlu hakkında spekülasyonları değerlendiren Özel, “Kimseye kara çalmayın” diye seslendi ve kendi cesaretini kaybedip parti değişikliğine gidenleri eleştirdi.