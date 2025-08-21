Özgür Özel: AK Toroslar Çetesine Meydan Okuyorum

CHP’IN SİLİVRİ ZİYARETİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte çeşitli belediye başkanları ve kamuoyu temsilcileriyle, 19 Mart operasyonlarının 100’üncü gününde Silivri Marmara Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunanlarla yaklaşık 6 saatlik bir görüşme yaptı. Özel, cezaevi önünde yaptığı açıklamada, “Buradaki yattıkları günler Mussolini’nin ön infazıdır” dedi.

TOPLAMA KAMPI TANIMI

Silivri’yi bir “toplama kampı” olarak nitelendiren Özel, genç tutukluların 3 Eylül’de serbest kalacaklarını duyurdu. Özel, “Buradaki yattıkları işte o güne kadar geçecek 50 gün, 60 gün Mussolini’nin ön infazıdır” ifadelerini kullandı. Bu durumun, gençlere gözdağı vermek olduğunu belirtti. “Eğer bu işliyor olsaydı dün Üsküdar’da katılım rekoru kırmazdık” diyen Özel, gençlerin mitinglere katılım göstereceğini vurguladı.

İDDİANAME BEKLENTİSİ

Özel, Türk kamuoyunun iddianame beklentisi içinde olduğunu belirtirken, “Hadi bakalım yaz iddianameyi” diyerek eleştirilerini sürdürdü. “İddianame yazılsın” çağrılarına cevap verilmediğini ifade eden Özel, “Bizim arkadaşlarımız zindanda, sizin çeteleriniz dışarıda” dedi.

YARGISAL İLİŞKİLER VE İDDİALARDAN DOLAYI ŞÜPHELER

Özel, geçmişte bazı kişilerin iftiralarla içeri alındığını ve bu iftiraların Türkiye’deki hukuk sistemini zayıflattığını söyledi. “İftiranameler ellerine dolandı” diyen Özel, AK Toroslar çetesinin gerçek yüzünü deşifre etmekte kararlı olduğunu belirtti.

EKREM İMAMOĞLU’NA SAHİP ÇIKILMASI VE MİTİNGLER

Açıklamasında İmamoğlu’nun tutuklanmasını “sabote” olarak değerlendiren Özel, Türkiye’de bir “terörsüz Türkiye süreci” yaşanması gerektiğini belirtti. Ayrıca, yasal düzenlemelerle ilgili konuşmaların yapıldığı bir süreçte İmamoğlu’nun yargılandığını ifade etti.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU’NUN AK PARTİ’YE GEÇİŞİ

CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu seçim süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Özel, “Kendi meselesi bu” ifadelerini kullandı. Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçişinin arkasında ikili bir hukuk sisteminin yattığını belirti.

AYAĞE DÜŞÜRME TUTUMU

Özel, Çerçioğlu’nun durumunun Aydın’daki en büyük mitingde protesto edildiğini ve bu durumun partinin korkusuzluğunu sergilediğini ifade etti. Özlem Çerçioğlu’na karşı yapılan protestoların büyüklüğü dikkat çekti. Özel, “İğne atsan yere düşmeyecek” diyerek durumu özetledi.