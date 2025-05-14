Özgür Özel, Cüneyt Özdemir’e Yürüyüşte Yüklendi

CHP LİDERİ ÖZGÜR ÖZEL’İN SİYASİ MESAJLARI

CHP’nin lideri Özgür Özel, 13 Mayıs 2014 tarihinde Soma’da meydana gelen maden faciasında yaşamını yitiren madencileri anmak amacıyla düzenlenen yürüyüş ve diğer etkinliklere katıldı. Burada gerçekleştirdiği konuşmalarda dikkat çekici açıklamalar yaptı. Özel, isim vermeden gazeteci Cüneyt Özdemir’i eleştirdi. “Bir tanesi gitmiş Amerika’da YouTube üzerinden yayın yapıyor. Atıp tutuyor. O gün buradaydın Soma’yı unutturmayacaktın. Bir 13 Mayıs günü olsun ayırıp da geleydin Soma’yı unutturmadığını bize göstereydin herkese. Ya da bir gün bir Soma özel yayını yapaydın o YouTube’da.” ifadeleriyle Özdemir’i hedef aldı.

SEBEP OLDUĞU TARTIŞMALAR VE CEVAP

Özel’in bu çıkışı, kamuoyunda geniş yankı buldu ve cevap gecikmedi. Cüneyt Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Özel’in eleştirilerini yanıtladı. Özdemir, “Keşke eleştirdiğiniz isimlere benzemeyip karşımıza çıkma cesaretiniz olaydı da böyle ucuz laf sokuşturmalara tenezzül etmeyeydiniz!” diye belirtti. Ardından, “Siz Manisa’da eczacılık yaparken ben 35 yıldır gazetecilik yapıyordum, bu gidişinizle siz yine Manisa’da eczacılık yaparken ben yine gazetecilik yapıyor olacağım.” diyerek Özel’in mesleki geçmişine atıfta bulundu. Özdemir, “Neden bizim yayınlara katılamıyorsunuz onu anlatsanıza? Bakın buradan açık açık açık davet ediyorum, hodri meydan…” ifadeleriyle Özel’e meydan okudu.