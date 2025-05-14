Özgür Özel, Cüneyt Özdemir’i Eleştirdi

ÖZGÜR ÖZEL’İN SÖZLERİNE YANIT GELDİ

Özgür Özel, 13 Mayıs 2014’te Soma’daki maden faciasında hayatını kaybeden işçilerin anma töreni için düzenlenen yürüyüşe katıldı. Buradaki konuşmalarında, gazeteci Cüneyt Özdemir’i isim vermeden hedef aldı. Özel, “Bir tanesi gitmiş Amerika’da YouTube üzerinden yayın yapıyor. Atıp tutuyor. O gün buradaydın Soma’yı unutturmayacaktı. Bir 13 Mayıs günü olsun ayırıp da geleydin Soma’yı unutturmadığını bize göstereydin herkese. Ya da bir gün bir Soma özel yayını yapaydın o YouTube’da.” şeklinde ifade etti. Bu sözler, kamuoyunda geniş yankı buldu.

CÜNEYT ÖZDEMİR’DEN SERT YANIT

Özdemir, X hesabından yaptığı bir paylaşımla Özel’in bu çıkışına yanıt verdi. Özdemir, Özel’in yayınlarına katılmadığını belirterek, “Keşke eleştirdiğiniz isimlere benzemeyip karşımıza çıkma cesaretiniz olaydı da böyle ucuz laf sokuşturmalara tenezzül etmeyeydiniz!” ifadelerine yer verdi. Özdemir ayrıca, “Siz Manisa’da eczacılık yaparken ben 35 yıldır gazetecilik yapıyordum. Bu gidişinizle siz yine Manisa’da eczacılık yaparken ben yine gazetecilik yapıyor olacağım. Neden bizim yayınlara katılamıyorsunuz onu anlatsanıza? Bakın buradan açık davet ediyorum, hodri meydan…” şeklinde devam etti.