Özgür Özel, Cüneyt Özdemir’le tartıştı

ÖZGÜR ÖZEL’İN MADEN FACİASINI ANMA TÖRENİ

CHP lideri Özgür Özel, 13 Mayıs 2014’te Soma’da gerçekleşen maden faciasında hayatını kaybeden madenciler için düzenlenen anma töreni kapsamında yürüyüşe ve ardından gelen etkinliklere katıldı. Burada yaptığı konuşmalarda, belli bir isim vermeden gazeteci Cüneyt Özdemir’i eleştirerek, “Bir tanesi gitmiş Amerika’da YouTube üzerinden yayın yapıyor. Atıp tutuyor. O gün buradaydın Soma’yı unutturmayacaktın. Bir 13 Mayıs günü olsun ayırıp da geleydin Soma’yı unutturmadığını bize göstereydin herkese. Ya da bir gün bir Soma özel yayını yapaydın o YouTube’da.” şeklinde ifadeler kullandı. Bu çıkış, kamuoyunda geniş yankı buldu.

CÜNEYT ÖZDEMİR’DEN CEVAP

Özel’in açıklamalarına yanıt gecikmedi. Özdemir, kendi X hesabından bir paylaşım yaparak, Özel’in yayınlarına katılmadığını belirtti ve şunları dile getirdi: “Keşke eleştirdiğiniz isimlere benzemeyip karşımıza çıkma cesaretiniz olsaydı da böyle ucuz laf sokuşturmalara tenezzül etmeyeydiniz!.” Ardından, “Siz Manisa’da eczacılık yaparken ben 35 yıldır gazetecilik yapıyordum, bu gidişinizle siz yine Manisa’da eczacılık yaparken ben yine gazetecilik yapıyor olacağım.” diyerek, Özel’e yönelik eleştirilerini sürdürdü. “Neden bizim yayınlara katılamıyorsunuz onu anlatsanıza? Bakın buradan açık açık davet ediyorum, hodri meydan…” ifadelerini ekledi.