“Özgür Özel: Cürmü Kadar Yer Yakar”

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri Cezaevi’nde tutuklu olan İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun fotoğraf, video ve ses kayıtlarının toplu taşıma araçlarında kullanılmasını yasakladı. Başsavcılığın bu kararı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve “Sosyalist Enternasyonal” üyeleri tarafından protesto edildi. Protesto amacıyla, Boğaz’da tekne turu yapan grup, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne “Free İmamoğlu” yazılı pankart açtı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu pankart eylemiyle ilgili CHP’li milletvekilleri Suat Özçağdaş, Ali Gökçek, Mahmut Tanal, Nimet Özdemir, İlhami Özcan Aygun ve Baran Yazgan hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

ÖZGÜR ÖZEL’İN AÇIKLAMALARI

Özgür Özel, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne Ekrem İmamoğlu pankartı asılmasıyla ilgili olarak şunları belirtti: “Dün birileri Ekrem başkanın posterlerinin asılmasını yasaklamışlardı. Biz de bunun hukuken zaten yalan yanlış bir şey olduğunu ifade etmiştik. Çünkü Ekrem başkan seçilmiş belediye başkanı, sadece iddia var. İddianame bile yok. Dün 4 milletvekili arkadaşımız bütün İstanbullular adına o afişi İstanbul’un en sembol mekanına 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün üzerine astı.” Özel, yapılan eylem sonrası sorulan “Niye astınız” sorusuna karşılık “Şampiyon olan asmıyor mu? İstanbul’da 31 Mart seçimlerinin şampiyonu Ekrem İmamoğlu.” açıklamasını yaptı.

ADLİ SÜREÇ VE YORUMLAR

Özgür Özel, bayrak asılmasıyla ilgili başlatılan adli sürece ilişkin gelen bir soruyu da yanıtladı: “Cürmü kadar yer yakar. Ne yapacak adli işlem? Yapsın adli işlem. Ekrem başkan her yerde.” şeklinde konuştu. Bu durum, kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, tepkiler devam ediyor.