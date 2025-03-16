Özgür Özel: Demirtaş’ın Özgürlüğü Sağlanmalı

CHP GENEL BAŞKANI’NDAN DEMİRTAŞ’A DESTEK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın geçtiğimiz hafta yayımlanan yazısı ile ilgili Cumhuriyet gazetesine bazı değerlendirmelerde bulundu. Özel, Demirtaş’ın “Türkiye Cumhuriyeti hepimizin devletidir” ifadesini takdir ederek, deneyimli siyasetçinin huzur ve barış sürecine katkısının önemine vurgu yaptı ve onun özgürlüğü için çağrıda bulundu.

DEMİRTAŞ’IN DESTEKLEYİCİ YAZISI

Özel, Demirtaş’ın yazısını “büyük bir memnuniyetle” okuduğunu belirtti. “Demirtaş’ın ‘Cumhuriyeti demokratikleştirme görevi hepimizindir’ sözüyle, CHP’nin yıllardır savunduğu ‘Kürtlere Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sahibi olmayı teklif ediyorum’ vizyonuna verdiği destek için teşekkür ediyorum” dedi. Bu yaklaşımın Türkiye’nin demokratikleşme sürecine önemli katkı sunduğunu ifade eden Özel, yazının barış ve huzur mesajlarını ön plana çıkardığını dile getirdi.

MAĞDURİYETİN SONLANDIRILMASI GEREKİYOR

Türkiye’nin Ortadoğu’daki en sıkıntılı dönemlerde barışa ihtiyaç duyduğunu dile getiren Özel, “Demirtaş gibi deneyimli ve başarılı bir siyasetçinin aktif katkıları çok değerli olacaktır. Bunun için yaşadığı mağduriyetin sonlandırılması gereklidir” dedi. Adalet Bakanlığı’na seslenen CHP lideri, “AİHM’nin verdiği kararı temel alarak yeniden yargılama işlemleri hızlıca başlatılmalı ve Demirtaş özgürlüğüne kavuşmalıdır” şeklinde bir çağrıda bulundu. Özel, atılacak bu adımın demokratikleşme adına yeni bir başlangıç olacağına inandığını belirtti.

HAPSTEKİ SİYASETÇİLERİN ETKİSİ

CHP olarak, ülkenin sorunlarını çözümünde demokratikleşmeyi öne çıkardıklarını ifade eden Özel, “Aydınların, aktivistlerin, meslek örgütü temsilcilerinin, seçilmiş siyasetçilerin, akademisyenlerin ve gazetecilerin hapiste tutulması, Türkiye’ye ve sürece fayda sağlamaz” dedi. Demirtaş’ın özgürlüğünün, bölgede istikrar ve ülkede demokratikleşme için bir fırsat yaratacağını savundu.

ATATÜRK İLKELERİ İLE İLERLEYECEĞİZ

Özel, demokrasi ve barış taleplerinin şahsi siyasi amaçlar için istismar edilmesine izin vermeyeceklerini vurguladı. “Sorunların çözümü, mevcut anayasayı ihlal eden yaklaşımlara son vermek ve demokratikleşme için gerekli düzenlemeleri hayata geçirmekle mümkündür” diyen Özel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesinin her zaman yol gösterici olduğunu ifade etti. CHP’nin, Cumhuriyet değerlerine bağlı kalmayı sürdürerek adalet ve demokrasi mücadelesini devam ettireceğini ekledi.