Özgür Özel: Demirtaş’ın Özgürlüğü Sağlanmalı

ÖZGÜR ÖZEL’DEN DEMİRTAŞ’A DESTEK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Edirne Cezaevi’nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın geçtiğimiz hafta yayımladığı yazısı hakkında Cumhuriyet gazetesine önemli değerlendirmelerde bulundu. Özel, Demirtaş’ın “Türkiye Cumhuriyeti hepimizin devletidir” yaklaşımını takdir ederken, deneyimli siyasetçinin huzur ve barış sürecine katkı vermesinin önemine vurgu yaptı ve özgürlüğü için çağrıda bulundu.

DEMİRTAŞ’IN DESTEKLEYİCİ YAZISI

Özel, Demirtaş’ın yazısını “büyük bir memnuniyetle” okuduğunu belirterek, “Demirtaş’ın ‘Cumhuriyeti demokratikleştirme görevi hepimizindir’ ifadesiyle, CHP’nin yıllardır savunduğu ‘Kürtlere Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sahibi olmayı teklif ediyorum’ vizyonuna verdiği destek için teşekkür ediyorum” dedi. Bu yaklaşımın, Türkiye’nin demokratikleşme sürecine önemli bir katkı sunduğunu dile getiren Özel, yazının barış ve huzur mesajlarını ön plana çıkardığını ifade etti.

MAĞDURİYETİN SONLANMASI GEREKİYOR

Türkiye’nin Ortadoğu’daki sıkıntılı dönemlerde huzur ve barışa ihtiyaç duyduğunu belirten Özel, “Demirtaş gibi deneyimli ve başarılı bir siyasetçinin aktif katkıları çok değerli olacaktır. Bunun için yaşadığı mağduriyetin sonlandırılması gereklidir” dedi. Adalet Bakanlığı’na seslenen CHP lideri, “AİHM’nin verdiği kararı temel alarak yeniden yargılama işlemleri hızlıca başlatılmalı ve Demirtaş özgürlüğüne kavuşmalıdır” çağrısında bulundu. Özel, bu adımın demokratikleşme için yeni bir başlangıç olacağına inandığını belirtti.

SİYASETÇİLERİN HAPİSTE KALMASI SÜRECE ZARAR VERİYOR

CHP olarak ülkenin sorunlarının çözümünü demokratikleşmede gördüklerini kaydeden Özel, “Aydınların, aktivistlerin, meslek örgütü temsilcilerinin, seçilmiş siyasetçilerin, akademisyenlerin ve gazetecilerin hapiste tutulması, Türkiye’ye ve sürece fayda sağlamaz” dedi. Demirtaş’ın özgürlüğünün, bölgede istikrar ve ülkede demokratikleşme için bir fırsat yaratacağını savundu.

ATATÜRK’ÜN İLKELERİYLE DEMOKRASİ MÜCADELESİ

Özel, demokrasi ve barış taleplerinin şahsi siyasi hedefler için istismar edilmesine müsaade etmeyeceklerini vurguladı. “Sorunların çözümü, mevcut anayasayı ihlal eden yaklaşımlara son vermek ve demokratikleşme için gerekli düzenlemeleri hayata geçirmekle mümkündür” diyen Özel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesinin yol gösterici olduğunu ifade etti. CHP’nin, Cumhuriyet değerlerine bağlılıkla adalet ve demokrasi mücadelesini sürdüreceğini ekledi.