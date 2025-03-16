Özgür Özel: Demirtaş’ın Özgürlüğü Sağlanmalı

DEMİTAŞ’IN YAZISI ÖNEMLİ BİR MESAJ TAŞIYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Edirne Cezaevi’nde tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın geçtiğimiz hafta yayınlanan yazısına ilişkin Cumhuriyet gazetesine açıklamalarda bulundu. Özel, Demirtaş’ın “Türkiye Cumhuriyeti hepimizin devletidir” ifadesini överek, deneyimli siyasetçinin barış sürecine yapacağı katkının önemine dikkat çekti ve özgürlüğüne kavuşması konusunda çağrıda bulundu.

DEĞERLİ BİR DESTEK

Özel, Demirtaş’ın yazısını “büyük bir memnuniyetle” okuduğunu belirterek, “Demirtaş’ın ‘Cumhuriyeti demokratikleştirme görevi hepimizindir’ ifadesiyle, CHP’nin yıllardır savunduğu ‘Kürtlere Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sahibi olmayı teklif ediyorum’ vizyonuna verdiği destek için teşekkür ediyorum” dedi. Bu yaklaşımın, Türkiye’nin demokratikleşme sürecine önemli bir katkı sunduğunu vurgulayan Özel, yazının barış ve huzur mesajlarını öne çıkardığını kaydetti.

MAĞDURİYETİN SON BULMALIDIR

Özel, Türkiye’nin Ortadoğu’daki zorlu dönemde huzur ve barışa ihtiyaç duyduğunu belirterek, “Demirtaş gibi deneyimli ve başarılı bir siyasetçinin aktif katkıları çok değerli olacaktır. Bunun için yaşadığı mağduriyetin sonlandırılması gerekir” diye konuştu. Adalet Bakanlığı’na seslenen CHP lideri, “AİHM’nin verdiği kararı temel alarak yeniden yargılama işlemleri hızlıca başlatılmalı ve Demirtaş özgürlüğüne kavuşmalıdır” çağrısında bulundu. Özel, bu adımın demokratikleşme için yeni bir başlangıç olacağına inandığını ifade etti.

HAPİSTEKİLERİN VARLIĞI SÜRECE ZARAR VERİYOR

CHP olarak ülkenin sorunlarının çözümünü demokratikleşme içerisinde gördüklerini kaydeden Özel, “Aydınların, aktivistlerin, meslek örgütü temsilcilerinin, seçilmiş siyasetçilerin, akademisyenlerin ve gazetecilerin hapiste tutulması, Türkiye’ye ve sürece fayda sağlamaz” yorumunu yaptı. Demirtaş’ın özgürlüğünün, bölgede istikrar ve ülkede demokratikleşme için bir fırsat yaratacağını ileri sürdü.

DEMOKRASİ İÇİN ATATÜRK’ÜN İLKELERİNE BAĞLIYIZ

Özel, demokrasi ve barış taleplerinin kişisel siyasi hedefler için istismar edilmesine izin vermeyeceklerini belirtti. “Sorunların çözümü, mevcut anayasayı ihlal eden yaklaşımlara son vermek ve demokratikleşme için gerekli düzenlemeleri hayata geçirmekle mümkündür” diyen Özel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesinin rehber olduğunu vurguladı. CHP’nin Cumhuriyet değerlerine bağlılıkla adalet ve demokrasi mücadelesini sürdüreceğini ekledi.