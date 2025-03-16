Özgür Özel, Demirtaş’ın Özgürlüğünü Savundu

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’DEN DEMİRTAŞ’A DESTEK

Cumhuriyet gazetesine yaptığı açıklamalarda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın geçtiğimiz hafta yayımlanan yazısını değerlendirdi. Özel, Demirtaş’ın “Türkiye Cumhuriyeti hepimizin devletidir” ifadesini övgüyle karşıladı ve deneyimli siyasetçinin huzur ile barış sürecine yapacağı katkının önemine dikkati çekti. Özel, Demirtaş’ın özgürlüğü için çağrıda bulundu.

**demirtaş’ın desteği büyük bir adım**

Özel, Demirtaş’ın yazısını “büyük bir memnuniyetle” okuduğunu belirterek, “Demirtaş’ın ‘Cumhuriyeti demokratikleştirme görevi hepimizindir’ ifadesiyle, CHP’nin yıllardır savunduğu ‘Kürtlere Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sahibi olmayı teklif ediyorum’ vizyonuna verdiği destek için teşekkür ediyorum” dedi. Bu yaklaşımın Türkiye’nin demokratikleşme sürecinde kritik bir katkı sunduğunu vurgulayan Özel, yazının barış ve huzur temalarını ön plana çıkardığını ifade etti.

**demirtaş’ın mağduriyeti ortadan kaldırılmalı**

Türkiye’nin Ortadoğu’daki zor dönemlerde huzur ve barışa ihtiyacı olduğunu dile getiren Özel, “Demirtaş gibi deneyimli ve başarılı bir siyasetçinin aktif katkıları çok değerli olacaktır. Bunun için yaşadığı mağduriyetin sonlandırılması gereklidir” dedi. Adalet Bakanlığı’na yönelttiği çağrıda, “AİHM’nin verdiği kararı esas alarak yeniden yargılama işlemleri hızlıca başlatılmalı ve Demirtaş özgürlüğüne kavuşmalıdır” ifadelerini kullandı. Özel, bu adımın demokratikleşme için yeni bir başlangıç olacağına inanıyor.

**hapisteki siyasiler sürece zarar veriyor**

CHP olarak ülkenin sorunlarının çözümünü demokratikleşmede gördüklerini ifade eden Özel, “Aydınların, aktivistlerin, meslek örgütü temsilcilerinin, seçilmiş siyasilerin, akademisyenlerin ve gazetecilerin hapiste tutulması, Türkiye’ye ve sürece fayda sağlamaz” şeklinde konuştu. Demirtaş’ın özgürlüğünün, bölgede istikrar ve ülkede demokratikleşme için bir fırsat yaratacağını savundu.

**atatürk’ün ilkeleri bizim yol haritamız**

Özel, demokrasi ve barış taleplerinin kişisel siyasi hedefler için istismar edilmesine izin vermeyeceklerini vurguladı. “Sorunların çözümü, mevcut anayasayı ihlal eden yaklaşımlara son vermek ve demokratikleşme için gerekli düzenlemeleri hayata geçirmekle mümkündür” diyen Özel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesinin yol gösterici olduğunu ifade etti. CHP’nin Cumhuriyet değerlerine bağlı kalarak adalet ve demokrasi mücadelesini sürdüreceğini ekledi. Haberin tamamını buradan okuyabilirsiniz.