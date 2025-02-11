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Özgür Özel’den Ahmet Türk’e Geçmiş Olsun Ziyareti

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AHMET TÜRKK’ÜN TABURCU OLDUĞU HABERİ

CHP’den 15 ve 16’ncı dönem, SHP’den 18 ve 19’uncu dönem milletvekilliği yapan ve DTP’den 23 ve 24’üncü dönem milletvekili olarak görev üstlenen Ahmet Türk, üç dönem Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmasının ardından rahatsızlığı nedeniyle tedavi süreci geçirdi. Tedavi sonrası taburcu oldu.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN ZİYARET VE GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Türk’ü ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Görüşmeye, DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder de katıldı. Aynı zamanda, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da CHP lideri Özel’e eşlik etti.

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