“Özgür Özel’den Cumhuriyet Bayramı Mesajı”

ÖZGÜR ÖZEL’DEN CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet’in 101’inci yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Cumhuriyetimizin temeli o kadar güçlüdür ki aradan geçen 101 yılda kuruluş felsefesinden sapma çabalarına, terör başta olmak üzere çok sayıda saldırıya, sayısız darbe ve darbe girişimine maruz kalmış olmasına rağmen Cumhuriyetimiz dimdik ayaktadır.” dedi. Özel, Cumhuriyet’in yurttaşları ve kendisi için teröre teslim olmadığını ve olmayacağını vurguladı.

TUSAŞ’A YAPILAN SALDIRIYA TEPKİ

Mesajında, 23 Ekim’de TUSAŞ’a düzenlenen terör saldırısında şehit olan yurttaşları andığını belirten Özel, “Bu vesileyle, göz bebeğimiz TUSAŞ’a, terör saldırısında şehit olan yurttaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum.” ifadesini kullandı. Şehitler anısına, yurttaşları Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşamaya çağırdı.

CUMHURİYETİ GELECEĞE TAŞIMAK

Özel, “Cumhuriyetimizi seven ve ileriye taşımak isteyen, kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetine sahip çıkmak isteyen tüm yurttaşlarımızı kutlamalara katılmaya davet ediyorum.” ifadelerini ekledi. 101 yıl sonra “Kimsesizlerin kimsesi olmak” için kurulmuş Cumhuriyet’in sosyal hukuk devleti niteliklerini güçlendirmek gerektiğini belirten Özel, “Demokrasinin, hukuk devletinin ve laiklik ilkesinin yara aldığı bir dönemde Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine bağlı kalarak, Cumhuriyetimizi 86 milyon yurttaşımızın her bir ferdi için daha yaşanılabilir kılmak en temel görevimizdir.” dedi.

ATATÜRK VE ŞEHİTLERE SAYGI

Mesajının sonunda, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitleri saygı ve rahmetle andığını belirten Özgür Özel, “Tüm yurttaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum.” diye vurguladı. (DHA)