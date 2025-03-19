Özgür Özel’den Dilek İmamoğlu’na Destek Ziyareti

CHP’DE GÖZALTILAR

CHP’nin para sayma görüntüleri ve “Kent uzlaşısı” soruşturmaları çerçevesinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan, Murat Ongun, Tuncay Yılmaz ve Fatih Keleş yer alıyor.

ÖZGÜR ÖZEL’İN ZİYARETİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından, Ankara’dan İstanbul’a gelen Özgür Özel ve beraberindeki heyet, İmamoğlu’nun Sarıyer’deki evine geldi. Dilek İmamoğlu’nu ziyaret eden Özel, evde kısa bir süre kaldıktan sonra evden ayrıldı.