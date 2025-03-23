Özgür Özel’den İmamoğlu’nun Tutuklanmasına Tepki

ÖZGÜR ÖZEL’İN AÇIKLAMALARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanma kararı sonrası Çağlayan Adliyesi’nde bir basın toplantısı düzenledi. Özel, “Tek suçu Recep Tayyip Erdoğan’ı yenmek olduğu için tutuklandı. İki kumpasla karşı karşıyayız. Terör iddiasından tutuklama talebi reddedildi ama diğer dosyadan tutuklanmasına karar verdiler” şeklinde açıklamada bulundu.

KAYYUM ATAMA İHTİMALİNE DEĞİNİYOR

Özel, İstanbul’un iradesine kayyum atama olasılığının ortadan kalkması açısından bu durumun önemli olduğunu vurguladı. “Başkanın hızla özgürlüğüne kavuşması için hem hukuki hem toplumsal itirazlar yapılacak” dedi.

Dört gündür Ekrem İmamoğlu için sokaklarda ve meydanlarda bekleyen insanların olduğunu belirten Özel, “Bugün Türkiye’nin dört bir yanında kilometrelerce kuyrukta bekleyen insanların bu sevgisi ve güveni düşü değil. Halka rağmen kimseye kumpas kurup onu oyun dışına itemezsiniz. Görevini sorumluluktan yardım alamazsınız.” ifadelerini kullandı.