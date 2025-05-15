“Özgür Özel’den İmamoğlu Ziyareti Açıklaması”

GÖRÜŞME DETAYLARI

İstanbul Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nda ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu 7. kez ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ziyaretin ardından bazı açıklamalar yaptı. Özel, “Belediyelerin çoğu elindeyken bu düzen iyi, belediyeler elinden gidince; valinin, kaymakamın yetkilerini bir yere koymaya çalışıyorsa bu kabul edilecek bir şey değil” diyerek mevcut yönetim anlayışını eleştirdi. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Özel, bu durumun kendilerinin de istediği bir şey olduğunu vurguladı.

SAVCILIK VE İTİRAFÇILIK

Özel, İBB’deki geçmiş dönemde Sayıştay’ın çıkardığı tespitlere değinerek, “Bunu gördüğü gün Ekrem İmamoğlu iç denetim başlatıp olayın üzerine gitmiş, soruşturma başlatmış, suçu ortaya çıkarmaya çalışmış” ifadelerini kullandı. Ayrıca, savcının itirafçılık yöntemiyle soruşturma geçiren kişileri kullanmaya çalıştığını savunarak, “Sayın Erdoğan’a ileride 15 dakika anlatsam vallahi parmağını ısırır” dedi. Özel, burada savcının suçlu arayışında olduğunu ve bunun Sayıştay’ın sorumluluğu olduğunu belirtti.

TAYYİP BEY’İN İFADELERİ

Yerel yönetimlerin yetkilendirilmesiyle ilgili olarak çalışmalar yaptıklarını belirten Özel, “Tayyip bey isterse paylaşırız” dedi. Devlet Bey’in geçmişteki bazı ifadelerine de değinen Özel, “Devlet Bey, bazı PKK’lıların Suriye’ye geçebileceğini ifade etmedi mi? Devlet adına bir takım pazarlıklar yapmışlar” şeklinde konuştu. Bu durumun, Devlet Bey’in ifadelerinin Tayyip Bey’in argümanlarını çökerttiğini öne sürdü. “Tayyip Bey diyor ki gidin anlatın pazarlık yok diye. Şimdi taraflar farklı şeyler anlatmaya başladı” diyerek, siyasi arenada yaşanan karmaşayı da gözler önüne serdi.