Özgür Özel’den Mahkeme Salonu İddiası Cevabı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları sonrasındaki süreçte partisi tarafından düzenlenen mitingler kapsamında Ataşehir’de partililere seslendi. Atatürk Mahallesi Mozaik Çarşı önünde “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” temasıyla gerçekleştirilen mitingde, Özel bir araya gelişlerinin 90. kez olduğunu ifade etti. Özel, “Elbette deli olmak lazım. Kışın ortasında, Şubat’ın 18’inde eksi 4 derecede miting mi olur? 5 kişi bile bir araya gelmez. Evet, normalde olmaz ama biz buraya ne mitinge geldik ne birbirini eylemeye. Biz buraya haksızlığa itiraza, eyleme geldik.” şeklinde konuştu.

BELEDİYE BAŞKANI’NA TEŞEKKÜR

Özel, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in 22 aydır sürekli çalışarak önemli projelere imza attığını belirterek kendisine teşekkür etti. Özel, belediyenin yürüttüğü projeler hakkında ise, “Artık bu kadar çalışkan bir belediye başkanını bir daha kolay kolay bulamayacağım, anlatırken nefesim kesiliyor.” dedi. Özel, hükümetin köprü ve otoyol satışları ile ilgili iddialarda bulunarak, “İki köprüyü satacaklar. 7 tane de otobanı satacaklar. Bunlar AK Parti’den önce yapılmış, rahmetli (Süleyman) Demirel’in, (Turgut) Özal’ın, (Bülent) Ecevit’in emekleri olan yerler.” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN’A SERT MESAJ

“Altın yumurtlayan tavuğun” satılacağından söz eden Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hitaben, “İstanbul örgütüm ayaktadır, İstanbul ayaktadır. Türkiye’yi ayağa kaldıracağım, o köprüleri sana sattırmayacağım.” dedi. Yine, “O köprünün üstünden geçen her araç, 50 lira yerine 350 lira ödeyecek ama bu para 20 bin liraya mahkum emeklinin cebine girmeyecek.” diyerek, gelecekteki iktidar partisinin genel başkanı olarak bu konudaki kararlı duruşunu vurguladı.

YARGILAMA SÜRECİNE DİKKAT

Yolsuzluk soruşturmaları sonucunda tutuklanan belediye başkanlarının cezaevinde bulunduğuna değinen Özel, tutuksuz yargılanma taleplerini öne sürdü. “İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü” davasının 9 Mart’ta başlayacağını hatırlatan Özel, mahkeme salonunun tamamlanmaması nedeniyle duruşmanın ertelenmesine itiraz edeceklerini belirtti. Özel, “Bugüne kadar büyük zulüm, büyük haksızlık gördük ama nihayet hakim karşısına çıkacağız, iftiralara yanıt vereceğiz.” dedi.

Silivri’deki duruşma salonu inşaatını gündeme getiren Özel, bu inşaatın gecikebileceği yönünde çıkan iddialara tepki gösterdi. “Şimdi ‘Yapamadım, yetişmedi, mahkemeyi Hazirana atacağım.’ Bakın buna niyetlenene söylüyorum.” diyen Özel, yargılama tarihine dair kesinlikle gecikme yaşanmaması gerektiğini belirtti. Özel, “Bunu yapmayıp üç ay masum insanları adalet karşısından kaçırırsanız, aha da buradan söylüyorum. O gök kubbeyi tepenize yıkacağız.” ifadeleriyle iktidara sert bir mesaj gönderdi.

RAMAZAN AYI MESAJI

Özgür Özel, İslam aleminin ramazan ayını kutlayarak, inanan herkese dua ederken “adalet” talebinin de eklenmesi gerektiğini vurguladı. Kendi dileklerini sıralayan Özel, “Hepimizin ortak dileği, birlikte huzur içinde yaşamaktır. Kimsenin çocuğunun aç kalmaması, eşit sağlık, eşit eğitim ve iyi bir yaşam için AK Parti’nin kurduğu kara düzenin sona ermesi gerekmektedir.” şeklinde konuştu.

İMAMOĞLU DAVASI GÜNDEMDE

Ekrem İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıl hapis cezası istenen “İBB Davası” için Silivri’de yeni bir duruşma salonunun inşa edildiği bilgisi yer almakta. Gazeteci İsmail Saymaz’ın aktardığı üzere, bu binanın 9 Mart’ta yapılacak ilk duruşmaya yetişmeyeceği belirtilirken, mahkeme heyeti mevcut binadaki duruşmaya karar verdi. Duruşma salonu yetersizliği sebebiyle yalnızca tutuklu sanıkların davet edileceği, tutuksuz sanıkların ise ya Ramazan’dan sonra ya da yeni salona yetişmeleri halinde duruşmaya katılacakları ifade edildi.