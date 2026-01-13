Özgür Özel’den Meclis’teki Partilere Emekli Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Özel, “Eğer Adalet ve Kalkınma Partisi iyi bir teklif getirirse grubumuz iki elini kaldırıp oy verir. Eğer getirmezlerse, bu Meclis sarayın memuru değil. Her parti ayrı ayrı teklif verebilir ya da ortak bir teklif oluşturabiliriz.” şeklinde konuştu.

EMEKLİLER İÇİN KAPSAMLI TOPLANTI

Özgür Özel, toplantının ana odak noktasının emekliler olacağını belirterek, “Şu anda emeklilerle ilgili çok kapsamlı bir grup toplantısı gerçekleştireceğiz. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin grup toplantılarında yaptığı iftiraları ve suçlamaları da ele alacağız.” dedi. Genel Başkan, Erdoğan’a yönelik eleştirilerini sürdürerek, “Türkiye’de yaşananlar bir yargı darbesidir. Ben bunu Avrupa’daki kardeş partilerime de ilettim.” diye ekledi.

ANTİ-AMERİKANİZMİN FATURASI CHP’YE KESİLDİ

Özel, tarihsel referanslarla Erdoğan’ın geçmişte ABD karşıtı tavırlarını nasıl değiştirdiğini vurgulayarak, “Erdoğan, Washington’u kızdıran anti-Amerikanizmin faturasını CHP’ye kesti.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Türkiye’nin uluslararası arenada maruz kaldığı eleştirilere yönelik duruşunu da eleştiren Özel, kendilerinin her zaman demokratik bir duruş sergilediklerini belirtti.

YARGI DARBESİ VE ALEVİ KATLİAMLARI

Özgür Özel, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin eleştirilerine karşılık vererek, “Alevi canlarımızın canını yakan durumların meşrulaştırılması kabul edilemez.” dedi. Özel, grup başkanvekillerinin uyarılarına rağmen yanlış ifadelerde ısrar eden partinin, bu hassas konuda halkı bilgilendirmediğini savundu.

IRAK OPERASYONU VE AMERİKAN MESELESİ

Partisinin geçmişteki Irak operasyonlarına karşı duruşunu hatırlatan Özel, Adalet ve Kalkınma Partisi’ne yönelik eleştirilerini pekiştirerek, “O dönemde Alevi katliamlarına karşı sesimizi yükselttik, bugün ise bizleri haksız yere suçluyorlar.” açıklamasında bulundu. Emekli maaşlarına ilişkin önerilerini de gündeme getirdi; asgari ücretle eşitlenmesini talep etti.

EMEKLİLERİN VAHİM DURUMU

Özel, Türkiye’deki ekonomik krizin emeklilere yansıdığına dikkat çekerek, “Bugün verilen emekli maaşı ile 6 çeyrek altın kaybediliyor.” dedi. Bu durumu seçim öncesi bir tartışma konusu haline getirerek, “Gelecek seçimde emeklilerin sesini duyurmalıyız.” dedi.

SU SORUNUNA ÇÖZÜM ARAYIŞI

Ankara’nın su problemlerine de değinen Özel, Mansur Yavaş’ın başarılı projesinin göz ardı edildiğini savundu. “Devlet, bu sorunlarla ilgilenmeli ve çözüm üretmelidir. Gelecek yıl iktidara geldiğimizde bu sorunları çözeceğiz.” diyerek sorumluluğu üstleneceklerinin altını çizdi.

KUMAR VE BAHSİ ÖNLEMEKTE ZORLUKLAR

Özel, bir diğer önemli mesele olarak kumar bağımlılığına değinerek, “Ülkede 40 milyon kişi en az bir kez bahis oynamış, 7 milyon kişi kumar bağımlısı olmuş.” şeklinde ifade etti. Kumar bağımlılığının ortaya çıkardığı sonuçları eleştirdi ve bu durumun çözülmesi için gerekli adımların atılması gerektiğini savundu.

SEFALET DÜZENİNİ DEĞİŞTİRME ZAMANI

Özgür Özel, sözlerini, “Bu ülkeyi yönetenlerin yarattığı sefalet düzenini değiştirmek için sandıkta olunmalı.” vurgusuyla sonlandırdı. 23 yıldır iktidarda olan Adalet ve Kalkınma Partisi’nin sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğinin altını çizdi.