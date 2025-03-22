Özgür Özel’den Medyaya Sert Uyarı

CHP’DE ÇALKANTILI İVME

CHP içerisinde karmaşık bir süreç devam ediyor. Terör ve yolsuzluk suçlamalarıyla gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, ifade verirken CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kurultay kararı aldığını belirtti. Özel’in sokaklara yaptığı çağrı sonrasında güvenlik güçlerine saldırılar gerçekleşti. Bu durumun sonucunda çok sayıda şahıs gözaltına alınırken, birçok polisse yaralandı.

BASIN TOPLANTISINDA AÇIKLAMALAR

Gözaltı sürecinin sona ermesine yakın bir zamanda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane’deki İBB binasında gazetecilere soruşturma süreci hakkında bilgi verdi. “Ekrem İmamoğlu’na bükemediği bileği yargı sopasıyla kırmak için saldırıyorlar,” diyerek durumu değerlendiren Özel, dosyada adı geçen kişilerle ilgili; “Öyle isimler var ki, Ekrem başkana da soruyorlar ‘bunu tanıyor musun?’ Herkes birbirine soruyor, bu nereden çıktı bu kim diye,” şeklinde konuştu. Özel, dosyada gizli tanığın bir firma yetkilisini naylon faturayla suçladığını ve firma yetkilisinin gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığını öne sürdü.

MEDYAYA SERT ELEŞTİRİ

Özel konuşmasının sonunda ana akım medya hakkında sert ifadeler kullandı. Bir muhatap aradığını belirten Özel, yayın organlarını izlememekle tehdit etti. “Kanalları izleyenlerin yüzde 70’i CHP’li,” diyen Özel, medya organlarına seslenerek, “Buradan Merkez medyaya sesleniyorum. Bütün reklamları belli bir gelir seviyesinin, belli bir eğitim seviyesinin üzerinden alırsın. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni yüzde 70 seni izler,” şeklinde bir rikada bulundu. Özgür Özel, Merkez medyaya; “Bu soruşturmada bütün suçu bize yıkarsın,” diyerek haber kanallarına baskı yapmamaları yönünde uyarıda bulundu.

GÜCÜ KULLANMA TEHDİDİ

Pazartesi günü tüketimden gelen gücünü kullanmayanlara yönelik sert bir uyarıda bulunan Özel, “İzletirsem namerdim,” diyerek; “Sizi izleyen yüzde 70, sizi izleyenin yüzde 70’i,” ifadesini kullandı. Ayrıca, destekçilerine yönelik; “Tüketimden gelen gücünüzü diğer firmalarınızın ürünlerini tüketirsem, reklamlarınızı izletirsem namerdim,” şeklinde bir tehditte bulundu.